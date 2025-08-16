scorecardresearch
 

'आजाद हैं तो बेबस क्यों?', द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर रिलीज, दिखेगी दो धर्मों में बंटे शहर की कहानी

फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर में आपको हिंदू-मुस्लिम दंगे, हिंसा, दिल दहलाने वाला मंजर और बहुत कुछ देखने को मिलेगा. ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर से कुछ सीन्स (Photo: Youtube Screengrab)
डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर लॉन्च हो गया है. मेकर्स ने इस फिल्म का नाम पहले 'द दिल्ली फाइल्स' रखा था, जिसे बाद में बदलकर 'बंगाल फाइल्स' किया गया. फिल्म के ट्रेलर में आपको हिंदू-मुस्लिम दंगे, हिंसा, दिल दहलाने वाला मंजर और बहुत कुछ देखने को मिलेगा.

डरावना है बंगाल फाइल्स का ट्रेलर

ट्रेलर की शुरुआत एक मुस्लिम एमएलए के डिनर टेबल पर बैठे अपने बेटे से बात करते हुए होती है. एमएलए कहता है कि 2050 में अगर तुम पहले माइनॉरिटी से आए प्राइम मिनिस्टर बनोगे तो कैसा होगा. इसके बाद कहानी पुराने वक्त में जाती है. तब बताया जाता है कि बंगाल में दो संविधान चलते हैं. इस शहर को दो हिस्सों में बांटा गया है- एक है हिंदुओं का और दूसरा है मुस्लिमों का. आजादी से पहले महात्मा गांधी और मोहमद अली जिन्ना के बीच बंगाल को लेकर बात हो रही है. जिन्ना चाहते हैं कि बंगाल का एक हिस्सा उन्हें मिले.

इसी के चलते शहर में दंगे भड़कते हैं. अब हिंदू समाज और मुसलमान समाज एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है. हर तरफ हिंसा और नफरत फैली है. मौत का मंजर आपको देखने मिलता है. पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर लोगों की हत्या की जा रही है. वहीं हिंदू समाज इसका जवाब देने के लिए बदले में लोगों की जान ले रहा है. भारत के 'लाइटहाउस' बंगाल के टुकड़े करने से साफ मना कर दिया गया है.

इसके बाद कहानी आज के वक्त में आती है. जहां दर्शन कुमार का किरदार पूछा रहा है- क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो फिर इतने बेबस क्यों हैं. वो पूछता है कि देश के आजाद होने के 80 साल बाद भी हम ऐसी सामाजिक मुश्किलों का सामना आज भी क्यों कर रहे हैं. ट्रेलर के अंत में मां दुर्गा की कच्ची मूर्ति को जलते हुए दिखाया जाता है.

इसमें मेकर्स का कहना है कि अगर कश्मीर की कहानी से आपको दुख हुआ है तो बंगाल की कहानी आपको डराएगी. ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म में अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, सिमरत कौर, मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार जैसे एक्टर्स ने काम किया है.

