'द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रद्द, भड़के विवेक अग्निहोत्री, बोले- क्या देश में दो संविधान...

डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को लेकर सुर्खियों में हैं. ये फिल्म रिलीज से पहले ही विवादो में है. अब विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया है कि 16 अगस्त को कोलकाता में लॉन्च होने वाला फिल्म का ट्रेलर रद्द कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्स ने राजनीतिक दबाव में आकर ऐसा कदम उठाया है.
विवेक अग्निहोत्री ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है. उन्होंने वीडियो पोस्ट कर लिखा, 'अभी-अभी कोलकाता पहुंचा हूं और पता चला है कि The Bengal Files के ट्रेलर लॉन्च का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है.'
कौन हमारी आवाज दबा रहा है?
विवेक अग्निहोत्री ने कहा, 'कौन हमारी आवाज दबाना चाहता है और क्यों? मुझे चुप नहीं कराया जा सकता. क्योंकि सच को चुप नहीं कराया जा सकता. ट्रेलर तो कोलकाता में ही लॉन्च होगा. इस वीडियो को शेयर करें और हमारे फ्री स्पीच का समर्थन करें.
क्या हमारे देश में दो संविधान हैं? - विवेक रंजन
डायरेक्टर ने कहा, 'मैं जैसे ही कोलकाता पहुंचा मुझे बुरी खबर मिली. हमारा ट्रेलर लॉन्च होने वाला था. उस सिनेमाहॉल में जो भारत की बहुत बड़ी सिनेमा चेन है. हमारे पास इसकी परमिशन थीं, इसलिए हमारी पूरी टीम यहां आई. मुझे पता चला कि उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा राजनीतिक दबाव है. वो (सिनेमाहॉल) किसी तरह का राजनीतिक विवाद नहीं चाहते, उन्हें यहां काम करना है, इसलिए ये उनके लिए सही नहीं होगा. मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं, कोई भी बिजनेस हाउस ऐसा काम क्यों करेगा जिससे उसे आगे चलकर कोई बड़ी मुसीबत उनके लिए खड़ी हो.'
डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये कौन लोग हैं, कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर और कौन सी पार्टी है जो हमारी आवाज को दबाना चाहती है. जो फिल्म किसी ने नहीं देखी, जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड पास कर चुका है, उसके ट्रेलर को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है. क्या हमारे देश में दो संविधान हैं, एक पूरे देश का और एक बंगाल का? मैं हारने वाला नहीं हूं दोस्तों, हमने ठान ली है और अब जो भी करना पड़े, हम इसे कोलकाता में ही लॉन्च करेंगे.'
कब रिलीज होगी बंगाल फाइल्स?
बता दें कि 'द बंगाल फाइल्स' का डायरेक्श विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है. इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार अहम रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 5 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.