'पैसों के लिए उस आदमी के साथ..', Sushmita Sen-ललित मोदी के रिश्ते पर बोलीं तस्लीमा नसरीन

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) और ललित मोदी (Lalit Modi) का रिलेशनशिप इस समय देशभर का सबसे हॉट टॉपिक हैं. दोनों के रिश्ते की बात जबसे लोगों के सामने आई है, उनकी जुबान पर सुष्मिता और ललित के अलावा कोई और नाम आ ही नहीं रहा है. कई लोगों के लिए अभी भी इस बात को हजम करना मुश्किल हो रहा है. तो वहीं कई सुष्मिता और ललित का मजाक भी उड़ा रहे हैं. अब लेखिका और एक्टिविस्ट तस्लीमा नसरीन ने सुष्मिता के रिलेशनशिप पर अपनी राय रखी है.

पहली बार कहां मिली थी तस्लीमा- सुष्मिता?

तस्लीमा ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने सुष्मिता के साथ अपनी मुलाकात को याद किया है. उन्होंने लिखा, 'मैं सुष्मिता सेन से एक बार कोलकाता एयरपोर्ट पर मिली थी. उन्होंने मुझे गले लगाया और आई लव यू कहा. मेरे एरिया में मुझसे लंबा कोई नहीं है. लेकिन उनके साथ खड़े होकर मुझे छोटा महसूस हो रहा था. मैं उनकी खूबसूरती से नजरें ही नहीं हटा पा रही थीं.'

तस्लीमा ने ललित को बताया बदसूरत

उन्होंने कहा कि उन्हें सुष्मिता सेन की पर्सनालिटी पसंद आई थी. उन्हें यह अच्छा लगा था कि सुष्मिता ने यंग उम्र में दो बेटियों को गोद लिया. आगे उन्होंने सुष्मिता और ललित मोदी के रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा, 'लेकिन सुष्मिता अब एक बदसूरत आदमी के साथ समय बिता रही है, जो कई क्राइम से जुड़ा हुआ है. इसलिए कि वो इंसान अमीर है? तो क्या वह पैसों के लिए बिक गई हैं? शायद उन्हें उस इंसान से प्यार है. लेकिन वह विश्वास नहीं करना चाहतीं कि वो प्यार में हैं. जो लोग पैसों की वजह से प्यार में पड़ते हैं, मैं उनके लिए बहुत जल्दी रिस्पेक्ट खो देती हूं.'

Sushmita Sen is such a self-dependent, self-reliant, self-confident, strong woman! Why should she marry a man? There is absolutely no need for it.