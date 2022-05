Tara Sutaria ने सरेआम पकड़ी Arjun Kapoor की 'मिस्टेक', एक्टर ने दिया ऐसा रिएक्शन

फिल्म एक विलेन रिटर्न्स (Ek Villain Returns) के को-स्टार तारा सुतारिया (Tara Sutaria)और अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor)में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है. अर्जुन कपूर का हालिया इंस्टाग्राम, तो इसी बात की गवाही देता दिख रहा है कि दोनों की दोस्ती कितनी गहरी हो गई है. यदि आप सोच रहे हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए हम ही आपको हेल्प कर देतें है समझने कि आखिर बात क्या है.

अर्जुन के पोस्ट पर तारा ने ली चुटकी

अर्जुन ने अपनी अगली फिल्म द लेडीकिल्लर के सेट नैनीताल से एक वर्क आउट का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'मैं नैनीताल में अपने वीकेंड को इस तरह खत्म कर रहा हूं'. (Sorting my weekend vibe at Nainital with @drewnealpt) जहां अर्जुन का वीडियो एक हैवी मोटिवेशन के साथ एक्सर्साइज करते हुए था, वहीं तारा के कमेंट ने इसे चुटकीला बना दिया.

तारा बनीं 'प्रोफेसर सुतारिया'

तारा ने अर्जुन के लिखे कैप्शन में गलती पकड़ते हुए, उनकी ग्रामर की गलती ढूंढ निकाली और लिख दिया, लेकिन अर्जुन भी पीछे नहीं हटने वाले थे. उन्होंने तारा के कमेंट का जवाब देते उन्हें 'प्रोफेसर सुतारिया' कह डाला. और कहा-'मैं बहुत जल्द मेरा खाता आधिकारिक तौर पर आपको सौंप दूंगा प्रोफेसर सुतारिया...'

एक विलेन रिटर्न्स में नजर साथ नजर आएंगे तारा और अर्जुन

एक विलेन रिटर्न्स फिल्म श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर एक विलेन का सीक्वेल बताई जा रही है. इस में अर्जुन कपूर और तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म में तारा-अर्जुन के साथ जॉन अब्राहम और दिशा पाटनी भी होंगे. मोहित सूरी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 29 जुलाई को थियेटर्स में रिलीज होगी.