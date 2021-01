पढ़ेंः 'तांडव' के किस सीन और संवाद पर मचा हुआ है बवाल

सैफ अली खान स्टारर अमेजन प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है. सीरीज के सीन और संवाद को लेकर लोगों में आक्रोश जारी है. बीजेपी नेताओं ने तांडव पर बैन लगाने की मांग की है. उनका आरोप है कि सीरीज में हिंदू देवी-देवताओं को अपमान‍ित क‍िया गया है. उन्होंने सीरीज को एंटी-दल‍ित भी बताया है. आइए जानें सीरीज के उस सीन और संवाद की डिटेल जिसपर सबसे ज्यादा विरोध जताया जा रहा है.

सोशल मीड‍िया के मुताब‍िक सीरीज में सबसे ज्यादा विरोध एक मुस्ल‍िम एक्टर यानी मोहम्मद जिशान अयूब को भगवान श‍िव के रूप में दिखाना है. सीरीज के एक सीन में जिशान कैंपस के थ‍िएटर फेस्ट‍िवल में भगवान श‍िव का कैरेक्टर प्ले करते हैं. सीरीज में जीशान अयूब के उक्त सीन का विरोध किया जा रहा है, जिसमें वे भगवान शिव बनकर एक्टिंग कर रहे हैं. उस वीडियो में जीशान के साथ एक अन्य एक्टर स्टेज पर हैं.

ये है सीन की ड‍िटेल

''एक्टर कहता है- भोलेनाथ प्रभु ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर्स दिन-पर-दिन सोशल मीड‍िया पर बढ़ते ही जा रहे हैं, लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीड‍िया स्ट्रैटजी बना लेनी चाहिए. इसपर जिशान कहते हैं- क्या करूं, नई फोटो लगाऊं. एक्टर कहता है- भोलेनाथ आप बहुत ही भोले हैं, कुछ नया कीज‍िए बल्‍क‍ि कुछ नया ट्वीट कीज‍िए, कुछ सेंसेशनल, कोई भड़कता हुआ शोला, जैसे क‍ि कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आजादी-आजादी के नारे लगा रहे हैं.

इसके बाद जिशान कहते हैं- आजादी...व्हाट द .... (बीप) जब मैं सोने गया था तब तक तो आजादी कूल चीज हुआ करती थी. अब बुरी हो गई क्या. फिर स्टूडेंट्स की ओर देखते हुए पूछते हैं- हां भई किस चीज से आजादी चाहिए तुम लोगों को. स्टूडेंट्स की ओर से जवाब आता है- भुखमरी से आजादी, सामंतवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, अत्याचारों से आजादी. जिशान कहते हैं- हां हां देश से आजादी नहीं चाहिए देश में रहते हुए आजादी चाहिए. अरे भई उनको समझाओ ना कि जियो लेक‍िन हमें भी जीने दो.''

