सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के सपोर्ट में आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान, बताया 'मासूम शिकार'

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में र‍िया चक्रवर्ती का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर शामिल है. आरोप लगने से लेकर गिरफ्तार होने तक रिया चक्रवर्ती काफी ट्रोल हुईं. लोगों ने उन्हें बुरा-भला कहा. हालांकि समाज का एक तबका रिया के समर्थन में भी था. अब रिया के समर्थन में महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान ने भी एक यूजर को जवाब दिया है.

दरअसल, एक ट्वीटर यूजर ने लिखा था क‍ि रिया ने अब बॉलीवुड में अपना कर‍ियर खो दिया है. इसपर जवाब देते हुए सोनी राजदान ने लिखा- ''रिया का जेल जाना उन लोगों की पोल खोलता है जिन्होंने उसे वहां भेजा और इस बात से यही नजर आता है कि रिया एक ट्व‍िस्टेड डिजाइन की मासूम श‍िकार थी. लोग क्यों उसके साथ काम नहीं करेंगे? मुझे लगता है वो बहुत अच्छा करेगी. यही उम्मीद करती हूं''.

She going to to jail has clearly exposed only the people who sent her there and shown that she was an innocent victim of a very twisted design. Why won’t anyone work with her ? I think she will do very well. I hope so anyway. https://t.co/SdRVb1p5xB