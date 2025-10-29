scorecardresearch
 

शादी-बच्चे करना चाहती थी एक्ट्रेस, मगर अब तक है कुंवारी, बोली- मैंने 10 साल...

एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का कहना है कि बीते कुछ सालों में इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आया है. अब पहले के मुकाबले एक्ट्रेसेस को 30 की उम्र के बाद भी अच्छे और मैच्योर रोल्स ऑफर किए जा रहे हैं. उनका मानना है कि लोगों को बढ़ती उम्र से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर लम्हें को खुलकर जीना चाहिए.

शादी-बच्चे चाहती थीं तमन्ना भाटिया (Photo: Instagram/ Tamannaah Bhatia)
तमन्ना भाटिया बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उनकी दमदार एक्टिंग, किलर डांस मूव्ज और खूबसूरती पर फैंस फिदा रहते हैं. तमन्ना का कहना है कि लोगों को बढ़ती उम्र से डरना नहीं चाहिए. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने इंडस्ट्री में आने से पहले ही अपना 10 साल का प्लान बना लिया था, जिसमें करियर के साथ शादी और बच्चे भी शामिल थे. 

महिलाओं को लेकर बदली इंडस्ट्री की सोच?

तमन्ना भाटिया ने फिल्मफेयर संग लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि बीते कुछ वक्त में महिलाओं को लेकर इंडस्ट्री की सोच बदली है. अब 30 की उम्र होने के बाद भी एक्ट्रेसेस को अच्छे मैच्योर रोल्स ऑफर किए जा रहे हैं. इसलिए महिलाओं में बढ़ती उम्र का खौफ नहीं होना चाहिए.  

तमन्ना ने बताया- मैं जब एक्टर बनी थी. मैंने उस वक्त अपने लिए 10 साल का प्लान बनाया था. मैंने सोचा था कि मैं अभी काम करना शुरू करूंगी और 30 की उम्र तक करूंगी. उसके बाद में शादी-बच्चे करूंगी. लेकिन अच्छी बात यह थी कि जब मैं काम कर रही थी और मैं अपने लास्ट के 20s में थी, तब मैंने असल में खुद को पहचाना और तब तक इंडस्ट्री ने भी एक्ट्रेसेस को दिलचस्प रोल ऑफर करने शुरू कर दिए थे.

उम्र पर क्या बोलीं तमन्ना?

'मुझे लगता है कि यह एक सामान्य बदलाव है जो पूरी दुनिया में हुआ है. मुझे ये समझ नहीं आता कि उम्र बढ़ने का डर क्यों है? बहुत से लोग बढ़ती उम्र पर ऐसे बात करते हैं जैसे कि यह कोई बीमारी है. मुझे नहीं पता कि लोग उम्र बढ़ने से इतना क्यों डरते हैं?'

तमन्ना भाटिया की बात करें तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी की ऊंचाइयां छू रही हैं. एक्ट्रेस के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं. वो जल्द ही विशाल भारद्वाज की एक्शन थ्रिलर फिल्म में दिखेंगी. इसमें उनके साथ शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी भी अहम रोल में नजर आएंगे. इसके अलावा भी तमन्ना के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं. 

तमन्ना को लेकर ये भी चर्चा है कि वो मच-अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'नो एंट्री 2' का भी हिस्सा बन सकती हैं. हालांकि, अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. 

