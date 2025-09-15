आर्यन खान की सीरीज में दिखेगा तमन्ना भाटिया का जादू, बिखेरेंगी हुस्न का जलवा

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं. कुछ दिन पहले ही इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे लोगों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इसके बाद इस वेब सीरीज के कई गाने रिलीज किए गए. अब एक धमाकेदार आइटम नंबर रिलीज होने के लिए तैयार है. जो एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के ऊपर फिल्माया गया है.

दरअसल 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के मेकर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया. जो इस सीरीज का प्रमोशनल सॉन्ग होगा. जिसका टाइटल 'गफूर' है. इसमें तमन्ना भाटिया का न सिर्फ धमाकेदार डांस नंबर होगा, बल्कि बॉलीवुड के टॉप खलनायक शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, रंजीत दिखाई देंगे. फैंस ये टीजर देख एक्साइटेड हो गए हैं.

तमन्ना का दिखेगा बोल्ड अवतार

मेकर्स की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में तमन्ना भाटिया का ग्लैमरस अंदाज और धमाकेदार डांस मूव्स दिखाई दे रहे हैं. टीजर में बॉलीवुड के दिग्गज खलनायक रंजीत, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर की भी एक झलक दिखाई गई है, साथ ही टैगलाइन भी दी गई है, 'असली खलनायकों से मिलिए.'

फिल्म 'स्त्री 2' के आइटम नंबर 'आज की रात' के वायरल होने के बाद अब तमन्ना अपने हु्स्न का जलवा इस आइटम नंबर 'गफ़ूर' में दिखाने के लिए एकदम तैयार हैं. वहीं सोशल मीडिया पर ये अभी से ट्रेंड कर रहा है और फैंस गाने में तमन्ना के शानदार लुक की तारीफ कर रहे हैं.

तीन गाने पहले ही हुए रिलीज

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के तीन गाने अब तक सामने आ गए हैं. फैंस की तरफ से सभी गानों को खूब प्यार मिला है. हाल ही में तेनु की पता सॉन्ग रिलीज किया गया था. जिसे पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने गाया था. जिसमें आर्यन ने भी अपनी सिंगिंग का जलवा दिखाया.

कब आएगी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'?

आर्यन खान के डायरेक्शन में बन रही सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इस वेब सीरीज में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे बॉलीवुड के फेमस सितारे नजर आने वाले हैं. जिसमें बॉबी देओल, लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, सहर बाम्बा, गौतमी कपूर, बादशाह, मनोज पाहवा, मोना सिंह, रजत बेदी, मनीष चौधरी, आन्या सिंह और विजयेंद्र कोहली जैसे कलाकार नजर आएंगे.

इसके साथ ही कैमियों में रणवीर सिंह, आमिर खान, सलमान खान, करण जौहर, एसएस राजामौली, दिशा पाटनी, सिद्धांत चतुर्वेदी, राजकुमार राव, शाहरुख खान को देखा गया है.

