T series ने अनाउंस की फिल्म 'T174', 20 फरवरी को दिखेगा रियल सिनेमा, कौन होगा हीरो?

टी-सीरीज ने अपनी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट की है, जिसका टाइटल अभी 'प्रोडक्शन टी-174' रखा गया है. हालांकि इस फिल्म को कौन डायरेक्ट कर रहा है या कौन-कौनसे एक्टर्स फिल्म में होने वाले है, इसकी कोई जानकारी नहीं है.

टी-सीरीज की अगली फिल्म 'टी-174' हुई अनाउंस (Photo: X @tseries, Instagram @tseries)
बॉलीवुड में कई प्रोडक्शन हाउस हैं, जिनकी फिल्मों का थिएटर्स में बोलबाला रहता है. उन्हीं में से एक प्रोडक्शन हाउस 'टी-सीरीज' भी है, जिसने 30 सालों में कई बड़ी हिट्स बॉलीवुड को दी है. अब वो एक और ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं जो सिनेमा लवर्स के लिए एक ट्रीट साबित हो सकती है. 

कौनसी नई फिल्म लेकर आ रहा टी-सीरीज?

भूषण कुमार और टी-सीरीज ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया है कि उनकी अगली अनटाइटल्ड 'प्रोडक्शन टी174' अगले साल 2026 में रिलीज होगी. मेकर्स ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि जो लोग असली सिनेमा की ताकत में विश्वास रखते हैं, उनके लिए वो ये फिल्म लेकर आ रहे है. टी-सीरीज ने बताया है कि उनकी फिल्म 20 फरवरी के दिन रिलीज होगी. 

यहां देखें फिल्म का पोस्टर:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tseriesfilms (@tseriesfilms)

क्या है इस नई फिल्म की कास्ट?

इस पोस्ट में मेकर्स ने फिल्म की कास्ट क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, जिससे फैंस के बीच भी सस्पेंस बन रहा है. वो अलग-अलग कयास लगा रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि ये कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की अनटाइटल्ड रोमांटिक-ड्रामा फिल्म होने वाली है, जो पहले दिवाली 2025 के मौके पर रिलीज होनी थी. 

हालांकि इंटरनेट पर 'प्रोडक्शन टी174' एक अलग फिल्म बताई जा रही है. फैंस का ये भी मानना है कि ये फिल्म नए एक्टर्स को इंडस्ट्री में लॉन्च कर सकती है, जिसकी कहानी 'सैयारा' जैसी रोमांटिक हो सकती है. अब आखिर 'प्रोडक्शन टी174' की कहानी और कास्ट क्या होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा.

टी-सीरीज लेकर आ रहा कौन-कौनसी फिल्में?

साल 2025 में टी-सीरीज कई बेहतरीन फिल्में लेकर आया, जिसमें 'रेड 2', 'मेट्रो इन दिनों', 'द डिप्लोमेट' जैसी शानदार फिल्में मौजूद थीं. अब इस साल के अंत तक वो धनुष और कृति सेनन स्टारर 'तेरे इश्क में' लेकर आ रहे हैं, जो 'रांझणा' फिल्म का स्पिरिचुअल सीक्वल होगी. वहीं इसके अलावा अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' भी इसी साल रिलीज होने की उम्मीद है. 

इसके अलावा कार्तिक आर्यन-श्रीलीला की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म होगी, जो खबर है कि क्रिसमस 2025 पर रिलीज हो सकती है. हालांकि अभी कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. इसके अलावा साल 2026 में गणतंत्र दिवस के मौके पर 'बॉर्डर 2' रिलीज होगी. फिर ईद के मौके पर 'धमाल 4' आएगी. 

