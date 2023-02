Swara Bhasker Marriage First Photo: स्वरा भास्कर ने बॉयफ्रेंड फहाद अहमद संग की कोर्ट मैरिज, प्रोटेस्ट से शुरू हुई थी लवस्टोरी

बधाई हो भई, बधाई हो, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने शादी कर ली है. एक्ट्रेस ने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फहद अहमद संग कोर्ट मैरिज की है. स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर एक फोटो और शेयर की है, जिसमें उनके हाथों पर रची मेहंदी नजर आ रही है. साथ ही स्वरा ने एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें इनकी लव स्टारी की शुरुआत कैसे हुई यह बताया है.

स्वरा ने शेयर किया वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्वरा और फहद की लव स्टोरी की शुरुआत प्रोटेस्ट से हुई. इसका जिक्र करते हुए स्वरा ने वीडियो में यह भी बताया है कि दोनों की पहली सेल्फी भी प्रोटेस्ट के दौरान ही ली गई थी. इसके बाद फहद ने अपनी बहन की शादी में स्वरा को इनवाइट किया था. जिसका जवाब देते हुए स्वरा ने ट्विटर पर लिखा था कि मैं मजबूर हूं. शूटिंग से निकल नहीं पाऊंगी, इस बार माफ करना दोस्त. कसम है, तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी.

स्वरा वीडियो में बता रही हैं कि दोनों के बीच साल 2019 दिसंबर में प्रोटेस्ट के दौरान पहले जान-पहचान हुई. फिर दोस्ती और बाद में यही दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई. दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगीं और बात शादी तक आ पहुंची. वीडियो के कैप्शन में स्वरा भास्कर ने अपने दिल की बात लिखी है. स्वरा ने लिखा, "कई बार आप दूर देखते हो और बड़ी चीजों पर फोकस करते हो जो शायद आपके एकदम नजदीक होती हैं. और यह आपके पास हैं, इसके बारे में आपको अंदाजा ही नहीं होता है. हम प्यार ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें पहले दोस्ती मिली. और उसके बाद हम दोनों एक-दूसरे से मिले. फहद जिरार अहमद, तुम मेरे दिल में हो. दिल में उथल-पुथल है, पर यह सिर्फ तुम्हारा है."

Sometimes you search far & wide for something that was right next to you all along. We were looking for love, but we found friendship first. And then we found each other!

Welcome to my heart @FahadZirarAhmad It’s chaotic but it’s yours! ♥️✨🧿 pic.twitter.com/GHh26GODbm