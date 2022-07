Sushmita Sen news: ललित मोदी संग सुष्मिता सेन का रोमांस, वायरल हुए फनी मीम्स

Sushmita Sen funny memes viral: जबसे सुष्मिता सेन और ललित मोदी के रिलेशनशिप की खबर सोशल मीडिया पर आई है, फैन्स का रिएक्शन लगातार आ रहा है. ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई है. दोनों के अफेयर की बात फैन्स के गले के नीचे नहीं उतर रही है. ऐसे में लोगों ने एक से बढ़कर एक मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं. कुछ तो ऐसे हैं, जिन्हें पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे.

वायरल हो रहे फनी मीम्स

ट्विटर पर तेजी के साथ मीम्स वायरल हो रहे हैं. सुष्मिता सेन के साथ जबसे उन्होंने रिलेशनशिप का ऐलान किया है. एक यूजर ने सुष्मिता सेन के बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट शेयर कर डाली है. रणदीप हुड्डा, रोहमन शॉल और ललित मोदी के साथ इनकी फोटो शेयर कर लिखा है कि सबकुछ ट्राय करो और फिर सही चुनो.

Lalit Modi announces he and Sushmita Sen are a couple; posts photos with his 'better half' on Instagram. #SushmitaSen #LalitModi ❤ pic.twitter.com/psBksSHCL8 July 14, 2022

I like this new feature of Twitter, as in everytime you refresh it, someone gets married..



3 minute , decision 🙄🙏🏿🙏🏿#SushmitaSen #lalitmodi pic.twitter.com/9qQjIlx4WS — Adheera_3 (@Adheera_3) July 14, 2022

एक यूजर ने एक्ट्रेस की चुटकी लेते हुए लिखा कि ललित मोदी ने बताया है कि सुष्मिता सेन और वह रिलेशनशिप में हैं. अपनी 'बेटर हाफ' के साथ उन्होंने फोटोज शेयर की हैं. इसके साथ ही इस यूजर ने अक्षय कुमार और राजपाल यादव की 'फिर हेरी फेरी' से एक फोटो शेयर कर उसपर लिखा है कि भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता. यानी एक्ट्रेस पर पैसों को लेकर सीधा-सीधा निशाना साध डाला है.

एक यूजर ने ललित मोदी की सारी पोस्ट्स शेयर कर लिखा है कि मुझे ट्विटर का नया फीचर काफी पसंद आ रहा है. जैसे ही आप इसे रीफ्रेश करते हो, कोई न कोई शादी किया हुआ दिख ही जाता है. तीन मिनट में निर्णय ले लिया. और देखो इन्होंने तो कुछ ही मिनटों में रिलेशनशिप और शादी की खबर पर सफाई भी दे डाली है. वैसे जो भी हो हम तो सुष्मिता सेन और ललित मोदी को इस नए रिश्ते की शुरुआत के लिए बधाइयां ही देंगे....