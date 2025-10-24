scorecardresearch
 

'सब फिक्स्ड है, ऐश्वर्या को जिताएंगे', जब मिस इंडिया पेजेंट में रोने लगीं सुष्मिता, प्रह्लाद कक्कड़ ने बताई वजह

सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय साल 1994 में मिस इंडिया टाइटल के लिए एक-दूसरे के खिलाफ भिड़ी थीं. ऐड फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ बताते हैं कि सुष्मिता रोने लगी थीं. उन्होंने एक्ट्रेस के रोने का कारण भी बताया.

सुष्मिता सेन ने कैसे जीता मिस इंडिया 1994 कॉन्टेस्ट (Photo: Instagram @sushmitasen47)
सुष्मिता सेन ने कैसे जीता मिस इंडिया 1994 कॉन्टेस्ट (Photo: Instagram @sushmitasen47)

एक वक्त था जब बॉलीवुड की दो एक्ट्रेसेज ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन एक-दूसरे के खिलाफ मिस इंडिया का खिताब जीतने के लिए खड़ी थीं. दोनों अपने जमाने में देश की सबसे खूबसूरत हसीनाओं में गिनी जाती थीं. ऐश्वर्या 'मिस वर्ल्ड', तो सुष्मिता 'मिस यूनिवर्स' बनी थीं. ऐसे में जब दोनों 1994 में आमने-सामने आईं, तो मुकाबला काफी तगड़ा था. 

जब 'मिस इंडिया' टाइटल के दौरान सुष्मिता से मिले ऐड गुरू

1994 में ऐश्वर्या काफी फेमस थीं. उन्हें पॉपुलर बनाने में ऐड गुरू प्रह्लाद कक्कड़ का हाथ था. ऐसे में जब वो मिस इंडिया पेजेंट के लिए पहुंचीं, तो वहां मौजूद सुष्मिता सेन को लगा कि ऐश्वर्या ही खिताब जीत चुकी हैं. हाल ही में एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में प्रह्लाद कक्कड़ ने बताया कि उन्होंने अपनी नजरों से ऐश्वर्या-सुष्मिता के बीच हुए मुकाबले को अपनी आंखों से देखा. 

उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से जुड़ी कहानी भी सुनाई. प्रह्लाद कक्कड़ बताते हैं कि वो ऐश्वर्या और उनकी मां को गोवा लेकर गए थे, जहां ये कॉन्टेस्ट का आयोजन हुआ था. वहीं उनकी मुलाकात सुष्मिता से हुई. उन्हें चेंजिंग रूम में आने-जाने की इजाजत थी, जिससे ऑर्गेनाइजर दुखी थे. ऐड गुरू का कहना है कि एक दिन उन्होंने सुष्मिता को चेंजिंग रूम में एक कोने में फूट-फूटकर रोता देखा. 

उन्होंने बताया, 'भले ही मैं ऐश्वर्या के साथ था, लेकिन मैं तब भी सुष्मिता के पास उनका हाल पूछने गया. मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि सबकुछ पहले से फिक्स है. यहां धांधली चल रही है, मुझे नहीं मालूम कि हम यहां क्या कर रहे हैं. जब मैंने पूछा कि क्या फिक्स है, तो सुष्मिता ने कहा कि ऐश्वर्या इतनी बड़ी हैं और अब वो बड़ी मॉडल बनने वाली हैं. हमने अभी शुरुआत की है. हम तो यहां बाकी बची चीजें लेने आए हैं.'

क्या थी सुष्मिता के रोने की वजह?

प्रह्लाद कक्कड़ आगे बताते हैं कि उन्होंने सुष्मिता को समझाया कि जज सिमोन टाटा, जो उस वक्त मिस इंडिया पेजेंट को जज करने आई थीं, वो ऑर्गेनाइजर की बात नहीं सुनेंगी. वो सिर्फ उसे ही विनर बनाएंगी, जो मिस इंडिया बनने लायक होगी. प्रह्लाद कक्कड़ ने कॉन्टेस्ट के अंत की कहानी सुनाते हुए बताया कि जज ऐश्वर्या और सुष्मिता के बीच किसी एक को नहीं चुन पा रही थीं, इसलिए एक और एक्सट्रा सवाल-जवाब का राउंड रखा गया.

ऐड गुरू बोले, 'ऐश्वर्या उस दौरान गिर गई थीं. लेकिन दोनों ही बेहद खूबसूरत थीं, इसलिए जज फैसला नहीं कर पा रहे थे कि किसे जिताएं. तभी एक फाइनल राउंड रखा गया, जिसमें सुष्मिता जीत गईं. उनकी कॉन्वेंट पढ़ाई के कारण, जज को सुष्मिता के जवाब ऐश्वर्या से ज्यादा कॉन्फिडेंट लगे. इसलिए वो आखिरी राउंड जीत गईं.'

बता दें कि सुष्मिता ने अपना एक्टिंग करियर ऐश्वर्या से पहले शुरू किया था. वो 1996 में आई फिल्म दस्तक से बड़े पर्दे पर पहली बार नजर आई थीं. वहीं ऐश्वर्या ने 1997 में बॉबी देओल की फिल्म 'और प्यार हो गया' से बॉलीवुड में कदम रखा था. 

लेटेस्ट

