मैडम तुसाद म्यूजियम में लगेगा सुशांत का स्टैच्यू? फैन्स ने डाली ऑनलाइन पिटीशन

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया से गए काफी वक्त हो गया. उनकी बॉडी 14 जून को मुंबई स्थित उनके फ्लैट पर मिली थी. हालांकि सुशांत ने सुसाइड किया है या ये मर्डर है इस बारे में फैसला आना अभी बाकी है. देश की तीन सबसे बड़ी एजेंसियां इस पहेली को सुलझाने में लगातार लगी हुई हैं.

सुशांत के फैन्स ने अपने पसंदीदा कलाकार को न्याय दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है. सोशल मीडिया पर सुशांत को लेकर अक्सर अलग-अलग हैशटैग ट्रेंड करते रहे हैं, और ये सिलसिला अभी भी जारी है. सुशांत की पुरानी तस्वीरें और वीडियो उनके फैन्स अब भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं.

सुशांत की यादों को हमेशा के लिए ताजा रखने के लिए उनका कोई फैन उनके नाम पर तस्वीरें लगवा रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है. इसी क्रम में सुशांत के कुछ फैन्स ने एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है ताकि मैडम तुसाद म्यूजियम में सुशांत का स्टैच्यू लगवाया जा सके. सुशांत के फैन्स बाकी फैन्स से लगातार इस पिटिशन पर साइन करने की अपील कर रहे हैं.

