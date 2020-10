सुशांत केस की गला दबाकर हत्या कर दी गई है: शेखर सुमन

सुशांत सिंह राजपूत केस में बीते कुछ दिनों में ऐसी डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं, जिनकी वजह से एक्टर के फैन मायूस हो गए हैं. सोशल मीडिया पर केस को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं. अब ये सब इसलिए हो रहा है कि क्योंकि AIIMS रिपोर्ट में हत्या वाली थ्योरी नकार दिया गया है और रिया चक्रवर्ती को भी जमानत दे दी गई है. इन दो डेवलपमेंट की वजह केस के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं.

शेखर सुमन का बड़ा बयान

केस में आ रहे इन नाटकीय मोड़ से एक्टर शेखर सुमन खुश नहीं है. वे अब काफी हताश हो गए हैं और केस को सिर्फ राह से भटकता देख रहे हैं. अब उन्होंने एक और ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है. शेखर सुमन लिखते हैं- सुशांत केस की गला दबाकर हत्या कर दी गई है. दम घुटा या फिर ऐसे ही फिक्स कर दिया. अब अपने इस ट्वीट के जरिए शेखर सुमन ने सीधे-सीधे जांच एजेंसी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. उनका ये कहना कि क्या सबकुछ फिक्स था, सभी को हैरान कर रहा है.

Sushant's case has been strangulated to death.Asphyxia?or Aise fix kiya?