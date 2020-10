थलाइवी के सेट से कंगना ने शेयर की तस्वीरें, जयललिता के रोल में छाईं

एक्ट्रेस कंगना रनौत इस समय अपनी फिल्म थलाइवी की वजह से सुर्खियों में चल रही हैं. फिल्म से जुड़ी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं. तम‍िलनाडू की पूर्व सीएम जयललिता की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म में कंगना के रोल को लेकर काफी बज बना हुआ है. कंगना का ये अलग अंदाज सभी को उत्साहित कर रहा है. उम्मीद की जा रही है कि फिल्म जल्द ही रिलीज की जाएगी.

जयललिता जैसी दिख रहीं कंगना

अब उसी उत्साह को बढ़ाते हुए कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर थलाइवी के सेट से कुछ और तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों में कंगना रनौत एकदम जयललिता जैसी ही दिखाई पड़ रही हैं. उनका मेक अप इस अंदाज में किया गया है कि वे एकदम पूर्व सीएम जैसी दिखाई दे रही हैं. अपनी उन तस्वीरों को शेयर करते हुए कंगना बताती है कि फिल्म की शूटिंग का एक और शेड्यूल पूरा हो गया है. वे लिखती हैं- जया मां के आशीर्वाद से थलाइवी का एक और शेड्यूल पूरा हो गया है. कोरोना काल में काफी कुछ बदल गया है. लेकिन एक्शन और कट के बीच कुछ भी नहीं बदलता है. पूरी टीम का शुक्रिया.

With the blessings of Jaya Ma we completed one more schedule of Thalaivi- the revolutionary leader. After corona many things are different but between action and before cut nothing changes. Thank you team @vishinduri @ShaaileshRSingh #ALVijay pic.twitter.com/CghmfK0JQf