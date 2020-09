कंगना ने रिया को बताया ड्रगी, सोना मोहपात्रा ने जताई नाराजगी

एक्ट्रेस कंगना रनौत का हर बयान इस समय सुर्खियां बटोर रहा है. कंगना कभी शिवसेना पर हमलावर दिखाई दे रही हैं तो कभी सुशांत केस में रिया पर आरोप लगा रही हैं. हाल ही में फिर कंगना ने रिया पर निशाना साधते हुए उन्हें ड्रगी बता दिया. ट्वीट में लिखा गया- अचानक से ये मूवी माफिया मेरे साथ हुई हाउस ट्रैजिडी के बाद से रिया के लिए न्याय मांग रहा है. प्लीज मेरे संघर्ष को एक ड्रगी से तुलना ना करे जो अंदर से टूटी हुई है और खुद को अपनी नजरों में ही स्टार मानती है.

सोना का कंगना पर निशाना

अब कंगना रनौत का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा था. लेकिन इस बीच सिंगर सोना मोहपात्रा ने कंगना की भाषा पर आपत्ति दर्ज करवाई है. उनकी नजरों में एक महिला के लिए ऐसी भाषा बोलना गलत है. वे ट्वीट कर लिखती हैं- किसी महिला को छोटी सी एक ड्रगी बताना काफी घटिया और वाहि‍यात बात है. मुझे नहीं पता कि ये ट्विटर मॉब कंगना के इस हमले को समझ पाएगा या नहीं. बहुत हो गया है अब. कुछ बेहतर करना होगा. सोना के इस ट्वीट पर कई लोगों ने रिएक्ट किया है. कंगना को सपोर्ट तो मिलता दिख रहा है,लेकिन उनकी भाषा का समर्थन कोई भी नहीं कर रहा है.

to refer to another woman, person as ‘small time druggie’ is nothing short of deeply disturbing & disgusting. I doubt the twitter mob & their leading lights will understand or get the irony of this latest casteist slur made by Ms Ranaut.Enough of this lot.Have to switch to BETTER