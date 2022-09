सनी लियोनी के नाम पर फैन्स के साथ किया जा रहा फ्रॉड, एक्ट्रेस बोलीं- 'मेरा नाम देखकर स्कैम में न फंसें'

एक्ट्रेस सनी लियोनी ने सोमवार को ट्विटर पर अपने पर अपने फैन्स को, एक इवेंट को लेकर वार्निंग दी जहां प्रमोशन के लिए गलत तरीके से उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि ये इवेंट थाईलैंड में होना है. सनी ने कहा कि इस इवेंट का उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं है. उन्होंने इसे फेक बताया और लोगों से रिक्वेस्ट की कि इसके चक्कर में न फंसें.

सनी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'नोटिस: मैं किसी भी तरह से इस अवार्ड शो से नहीं जुड़ी हूं और न ही इस अवार्ड शो/इवेंट के ऑर्गनाईजर्स को मेरा नाम इस्तेमाल करने का कोई अधिकार है. कृपया ध्यान दें कि आप ऐसे घोटालों में न फंस जाएं.'

सनी ने खुद दी फैन्स को वार्निंग

ये इवेंट न्यू ईयर के मौके पर होने वाला हिया और इसे 'जी-टाउन अवार्ड' नाम दिया गया है. इधर सनी ट्विटर पर अपने फैन्स के लिए वार्निंग शेयर कर रही हैं, उधर उनके फैन्स उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी इस इवेंट के खिलाफ एक्शन लें.

NOTICE:

I am NOT associated with this #event in anyway nor does this award show / event organisers have any rights to use my name.

Kindly make sure that you do not fall for such #scams. pic.twitter.com/5eBVFoaeg9