सनी देओल ने खत्म की रणबीर कपूर की 'रामायणम्' की शूटिंग, कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्ममेकर नितेश तिवारी की 'रामायणम्' जबसे बननी शुरू हुई है, तभी से फैंस के बीच इसका क्रेज काफी ज्यादा बढ़ चुका है. इसकी कास्टिंग और मेकिंग इतनी बड़ी और जबरदस्त है कि हर कोई इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहा है. फिल्म में सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आने वाले हैं. अब खबर है कि एक्टर ने 'रामायणम्' के पहले पार्ट की शूटिंग पूरी कर ली है.

क्या है 'रामायणम्' फिल्म पर ताजा अपडेट?

सनी देओल 'गदर 2' की सक्सेस के बाद बॉलीवुड के उन एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं जिनकी झोली में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. इसी साल आई उनकी फिल्म 'जाट' ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार परफॉर्म किया था. अब सनी देओल जल्द नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की 'रामायणम्' में नजर आएंगे जिसके लिए उनके फैंस भी बेहद एक्साइटेड हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी ने फिल्म के पहले पार्ट की शूटिंग पूरी कर ली है. वो फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों पहले ही खत्म कर चुके हैं. ऐसी खबरें भी हैं कि 'रामायणम् पार्ट 1' में उनका रोल सिर्फ 15 मिनट का होने वाला है. उनका अहम रोल दूसरे पार्ट में होगा. कहा जा रहा है कि 'रामायणम्' का पहला पार्ट सीता माता के हरण तक रखा जाएगा, जिसके अंत में हमें भगवान हनुमान की झलक दिखाई जाएगी. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वो फिल्म के क्लाइमैक्स में भगवान राम और हनुमान का मिलन देख सकते हैं.

कब रिलीज होगी 'रामायणम्' पार्ट 1 और 2?

'रामायणम्' को नितेश तिवारी दो पार्ट्स में बना रहे हैं जिसका पहला पार्ट दिवाली 2026, तो दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर रिलीज किया जाएगा. मेकर्स फिल्म के पहले पार्ट की शूटिंग खत्म कर चुके हैं. अब वो जल्द इसके दूसरे पार्ट को शूट करना शुरू करेंगे जिसमें राम और रावण के युद्ध को दिखाया जाएगा. फिल्म की कास्ट भी बेहद शानदार है. रणबीर कपूर, सनी देओल और यश के अलावा 'साई पल्लवी' सीता माता के रोल में नजर आएंगी.

वहीं टीवी एक्टर रवि दुबे 'लक्ष्मण' का रोल प्ले करेंगे. इसका बजट भी इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ा बताया जा रहा है. खुद प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया था कि फिल्म का बजट करीब 4000 करोड़ रुपये होगा. अब फैंस को सिर्फ इसके पहले पार्ट का बेसब्री से इंतजार है. वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये 'रामायणम्' उन्हें निराश नहीं करने वाली है.

