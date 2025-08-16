'रामायणम्' को लेकर डरे हुए हैं सनी देओल, महसूस कर रहे बेचैनी, बोले- उम्मीद है कि...

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल पिछले कुछ समय से फैन्स की नजरों में चढ़े हुए हैं. वो इसलिए, क्योंकि इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दमदार साबित हो रही हैं. एक के बाद एक शानदार मूवीज देकर फैन्स को इम्प्रेस कर रहे हैं. सनी देओल अब जल्द ही नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम्' में नजर आने वाले हैं. फिल्म में सनी, 'हनुमान' का रोल अदा करते दिखेंगे.

सनी ने कही ये बात

हाल ही में सनी ने फिल्म 'रामायणम्' में निभाए किरदार पर खुलकर बात की. जूम संग बातचीत में सनी ने रणबीर कपूर की एक्टिंग की भी तारीफ की. फिल्म में रणबीर 'राम' का रोल अदा करते नजर आएंगे. बता दें कि सनी को अभी फिल्म की शूटिंग करनी बाकी है. वो जल्द ही इसे शुरू करेंगे.

सनी ने कहा- शूटिंग करने को लेकर मैं काफी उत्साहित हूं. मेरे लिए ये एक्स्पीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है. खूबसूरत होने वाला है. लेकिन मेरे अंदर एक डर भी है, नर्वसनेस भी है. शायद यही फिल्म की खूबसूरती है. किस तरह मैं इस शूटिंग के चैलेंज को अपना पाता हूं, ये देखना है. इसे कैसे जीता हूं, ये देखने को लेकर मैं उत्साहित हूं. उम्मीद करता हूं कि प्रोड्यूसर नमित ने अच्छा काम किया है.

बता दें कि नितेश तिवारी की 'रामायणम्' एक मेगा प्रोजेक्ट है. इसमें रणबीर कपूर और सनी देओल के अलावा साईं पल्लवी भी नजर आने वाली हैं. फिल्म में साईं 'सीता' का रोल अदा रति दिखेंगी. इसके अलावा यश इसमें 'रावण' का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, टीवी के पॉपुलर एक्टर रवि दुबे फिल्म में लक्ष्मण के रोल दिखाई देंगे.

हर एक्टर इस फिल्म को लेकर बेहद ही एक्साइटेड है. देखना होगा कि ऑडियन्स नितेश की इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स देती हैं. क्योंकि हॉलीवुड की कई फिल्मों को ये फिल्म वीएफएक्स में फेल करती नजर आ सकती है.

