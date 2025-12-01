'आसमान में गुरु के बाज पहरा देते हैं…', बॉर्डर 2 की रिलीज डेट आई सामने, दिलजीत का दिखा धांसू अंदाज

साल 2026 की सबसे मचअवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है. सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ स्टारर इस फिल्म की रिलीज डेट का काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था. अब मेकर्स ने बड़े ही धांसू अंदाज में इसका पोस्टर शेयर रिलीज डेट अनाउंस की है.

दरअसल फिल्म के मेकर्स और एक्टर दिलजीत दोसांझ की ओर से फिल्म का लुक पोस्टर और वीडियो जारी किया है. जिसमें दिलजीत विंग कमांडर निर्मलजीत सिंह सेखों के रोल में नजर आ रहे हैं. वहीं बैकग्राउंड में 'संदेशे आते हैं...' गाना भी सुनाई दे रहा है.

दिलजीत के लुक पर फिदा फैंस

मेकर्स की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में दिलजीत का लुक देखते ही बन रहा है. लोग उनके लुक को काफी पसंद कर रहे हैं. पोस्ट को शेयर करते हुए टी-सीरीज ने कैप्शन लिखा, 'इस देश के आसमान में गुरु के बाज पहरा देते हैं.' अब इसे देख लोगों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है.

दिलजीत ने बॉर्डर 2 अपने फर्स्ट लुक के अलावा एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है. इस वीडियो के शेयर करने के साथ ही उन्होंने फिल्म में अपने कैरेक्टर के नाम भी पर्दा उठा दिया. दिलजीत विंग कमांडर निर्मलजीत सिंह सेखों के किरदार में काफी जंच रहे हैं. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनका लुक वायरल है.

ये पहला मौका नहीं है जब बॉर्डर 2 मेकर्स ने फिल्म से जुड़ी कोई अपडेट शेयर की हो. इससे पहले वरुण धवन, सनी देओल, और अहान शेट्टी का भी पहला पोस्टर जारी किया जा चुका है. फिल्म के सभी कैरेक्टर्स दमदार लग रहे है.

कब रिलीज होगी बॉर्डर 2 ?

जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म 13 जून 1997 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. इसका निर्माण जेपी दत्ता ने किया था. इसके सीक्वल को भी वही बना रहे हैं. 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

