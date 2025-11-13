गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, देखकर परेशान सुनीता, बोलीं- मत करना...

बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा की 11 नवंबर की रात अचानक तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. वहीं दूसरी ओर एक्टर की पर्सनल लाइफ भी इस समय काफी उथल-पुथल से गुजर रही है. उनकी पत्नी लगातार ही मीडिया के सामने आकर एक्टर पर कई गंभीर आरोप लगा रही है. लेकिन एक मामले में उन्होंने वीडियो जारी कर माफी मांग ली है.

दरअसल सुनीता ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में गोविंदा के पारिवारिक पंडित को लेकर बयान दिया था. जिसके बाद काफी बवाल मचा था. एक्टर को इस मामले में माफी तक मांगना पड़ गई थी.

गोविंदा को लेकर सुनीता आहूजा ने क्या कहा?

अपने वीडियो व्लॉग में सुनीता आहूजा ने कुछ लोगों के प्रश्नों के जवाब दिए. उनसे पूछा गया कि वो इतना कॉन्ट्रोवर्सी में क्यों आती हैं और गोविंदा को लेकर गलत शब्द इस्तेमाल क्यों करती हो? इस पर सुनीता आहूजा ने जवाब देते हुए कहा, 'मेरे आदरणीय पति गोविंदा जी ने भी हाथ जोड़कर माफी मांगा है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप किसी के सामने हाथ जोड़े और मैंने किसी का नाम नहीं लिया था. गोविंदा जी के यहां तीन-तीन पंडित हैं. अगर आप सभी को बुरा लगा हो तो मैं सभी सिद्धपीठ के गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मागंना चाहती हूं. हालांकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने वो कहा था. इस पर गोविंदा को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है.'

आखिर क्या मामला था?

दरअसल सुनीता ने पारस छाबड़ा को दिए एक पॉडकास्ट में गोविंदा के पारिवारिक पंडित को लेकर बयान दिया था. सुनीता ने कहा था, 'गोविंदा ज्योतिषियों और पंडितों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं. हमारे घर में एक गोविंदा का पंडित है. वो भी ऐसा ही है. पूजाएं करवाता है और 2 लाख रुपये चार्ज लेता है.' पत्नी सुनीता के इस बयान पर एक्टर गोविंदा का रिएक्शन आया था.

गोविंदा को मांगना पड़ी माफी

गोविंदा ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था, 'मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे घर परिवार के पंडित जी बड़े ही योग्य और प्रमाणित और बड़े गुणी हैं. हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी हैं, आपके विषय में उन्होंने जो अपशब्द के मैं उसके लिए माफी मांगता हूं. इस बयान का खंडन भी करूंगा.'

