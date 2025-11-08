scorecardresearch
 

'मुझे नहीं चाहिए', दोबारा गोविंदा की पत्नी नहीं बनना चाहतीं सुनीता, बोलीं- वो अच्छा पति नहीं

सुनीता आहूजा ने अपने पति और बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लेकर एक बार फिर खुलकर बात की है. सुनीता आहूजा से पूछा गया कि क्या वो अगले जन्म में गोविंदा को अपना पति बनाना चाहेंगी? इस पर उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाला जवाब दिया.

पति गोविंदा पर सुनीता आहूजा का बड़ा बयान (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)
'हीरो नंबर 1' एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं. सुनीता हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती है. हाल ही में उन्होंने अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की, साथ ही ये भी बताया कि उनका और गोविंदा की जर्नी कैसी रही.

दरअसल पिंकविला को दिए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने अपने पति की गलतियों पर विचार किया और कहा, 'अपने आप को संभाल के रखना चाहिए. जवानी में इंसान गलती करता है, मैंने तो किया है, गोविंदा ने भी किया है. लेकिन जब आपकी एक निश्चित उम्र हो जाती है, तब गलतियां करते हो, तो शोभा नहीं देता और क्यों करो, आपका सुंदर परिवार है.' बीवी है, सुंदर बच्चे हैं, तो क्यों?'

दोस्ती पर बोलीं सुनीता आहूजा
जब सुनीता आहूजा से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी इस बारे में गोविंदा से बात की? तो उन्होंने कहा, 'उनका सोचना अलग है. मेरा सोचना अलग है. आज मैं जिंदा भी हूं ना, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है. मुझे लगता है कि मेरे बच्चे सिर्फ मुझे प्यार करना चाहिए. जब ​​टीना छोटी थी, मैं उसे बहुत इरिटेट करती थी. अगर मैं पूछती थी कि पापा से प्यार करती है या मुझसे, और वह अपने पापा को चुनती थी. लेकिन वह भी मुझे प्यार करती है और मेरा साथ देती है.'

सुनीता ने आगे कहा, 'मैं और मेरा बेटा बहुत क्लोज हैं. मेरी जिंदगी में दोस्त ही नहीं हैं. यश मुझे डिनर पर ले जाता है. टीना भी ले जाती है. मुझे ना, मैं दोस्ती में यकीन नहीं रखती.'

गोविंदा को लेकर क्या कहा?
अपने पति के बारे में बात करते हुए सुनीता ने कहा, 'देखो, वो (गोविंदा) हीरो हैं. उनका मैं क्या बोलूं, बीवी लोगों से ज्यादा वो हीरोइनों के साथ टाइम बिताते हैं. किसी स्टार की पत्नी बनने के लिए आपको बहुत मजबूत औरत बनना पड़ता है. आपको दिल पत्थर का बनाना पड़ता है. मुझे ये समझने में 38 साल लग गए. जवानी में समझ नहीं आया था.'

जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अगले जन्म में गोविंदा को अपना पति बनाना चाहेंगी? तो सुनीता ने कहा, 'मुझे नहीं चाहिए. मैंने तो पहले ही बता दिया था. गोविंदा बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, लेकिन पति नहीं. अगले जन्म तू मेरा बेटा बनकर पैदा होना, पति तो तू नहीं चाहिए. साथ जन्म तो भूल जाओ, ये जन्म ही काफी है.'

बता दें कि एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादी को तीन दशक से भी ज्यादा हो गए हैं, 1987 में गुपचुप तरीके से शादी करने के बाद.

