'बॉलीवुड एक्टर्स को नेगेटिव रोल में कास्ट करते हैं', साउथ इंडस्ट्री पर बोले सुनील शेट्टी

फिल्म इंडस्ट्री में आजकल एक मुद्दा काफी सुनाई देता है कि कौनसी इंडस्ट्री कितनी बेहतर है. कोई कहता है बॉलीवुड बेस्ट है, तो कोई साउथ सिनेमा को बेहतर समझता है. बॉलीवुड वर्सेज साउथ की ये लड़ाई काफी समय से चलती आ रही है. अब इस मुद्दे पर एक्टर सुनील शेट्टी ने एक अलग नजरिया जनता के सामने पेश किया है.

साउथ फिल्मों में काम पर क्या बोले सुनील शेट्टी?

हाल ही में सुनील शेट्टी 'द लल्लनटॉप अड्डा' पर आए, जहां उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री से मिलने वाले ऑफर्स पर बात की. एक्टर ने कहा कि उन्हें आजकल वहां एक ट्रेंड नजर आ रहा है, जिसे वो नापसंद करते हैं. सुनील शेट्टी बोले, 'मुझे साउथ के कई ऑफर्स आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से क्या हो रहा है कि आजकल आप देखेंगे कि बॉलीवुड एक्टर्स को नेगेटिव रोल्स प्ले करने के ज्यादा ऑफर्स आ रहे हैं. ये एक ट्रेंड सा बन गया है. वो चाहते हैं कि हिंदी हीरो को नेगेटिव...पावरफुल दिखाए, दुश्मनी के नजरिए से.'

'वो कहते हैं कि ये स्क्रीन और ऑडियंस के लिए काफी अच्छा है. लेकिन मुझे यही चीज पसंद नहीं आती. हालांकि मैंने रजनीकांत सर के साथ एक फिल्म की थी. वो इसलिए क्योंकि मुझे अपना बकिट लिस्ट पूरा करना था. मैं अपने हीरोज के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहता था.'

सुनील शेट्टी ने आगे बताया कि उन्होंने हाल ही में एक तुलु/कन्नड़ भाषा में फिल्म 'जय' की, जो ऑडियंस के बीच काफी अच्छा कर रही है. एक्टर ने बताया कि ये एक छोटी फिल्म है, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं. उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म 'बलवान' के जितना ही उस फिल्म के लिए तारीफें मिल रही हैं.

साउथ फिल्मों में बॉलीवुड एक्टर्स

साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम पिछले कुछ समय में देखें, तो कई बॉलीवुड एक्टर्स ने विलेन वाले किरदार निभाए हैं. संजय दत्त ने 'केजीएफ चैप्टर 2' में अधीरा का रोल निभाया, जिसमें फैंस उन्हें देखकर इंप्रेस हुए. बॉबी देओल ने सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' में भी नेगेटिव रोल प्ले किया था.

इन फिल्मों के अलावा हमने और भी कई बॉलीवुड सितारों को विलेन के रोल्स में देखा है. कहा जा रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' में भी विवेक ओबेरॉय विलेन बनते दिखेंगे. अब देखना होगा कि हमें और कौन-कौनसे हिंदी फिल्म हीरोज साउथ की फिल्मों में नेगेटिव रोल्स में दिखेंगे.

