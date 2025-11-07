संजीव कुमार से बेइंतहा प्यार करती थीं सुलक्षणा, अधूरी रही प्रेम कहानी, एक्टर की पुण्यतिथि पर छोड़ी दुनिया

बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर और एक्ट्रेस रहीं सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है. 71 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली. इस खबर ने चाहनेवालों का दिल तोड़ दिया है. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. एक मधुर आवाज चुप हो गई है. सुलक्षणा पंडित के निधन की खबर की पुष्टि उनके भाई और म्यूजिक कम्पोजर ललित पंडित ने की. उन्होंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट के चलते सिंगर ने 6 नवंबर रात 8 बजे दम तोड़ दिया.

अधूरी रह गई थी सुलक्षणा की प्रेम कहानी

चाहनेवाले सुलक्षणा पंडित को उनकी मधुर आवाज के साथ-साथ फिल्मों के लिए भी याद करेंगे. अपने फिल्मी करियर के दौरान ही सुलक्षणा की प्रेम कहानी भी शुरू हुई थी, जो कभी पूरी नहीं हो सकी. बॉलीवुड के इतिहास में कई अधूरी मोहब्बतों की कहानियों में से एक सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार की कहानी भी है. एकतरफा प्यार से शुरू हुई इस कहानी ने दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया था. लेकिन कहते हैं न कि प्यार करने वाले अपने प्रेमी से किसी न किसी तरह जुड़े ही होते हैं. तभी तो सुलक्षणा पंडित के निधन का दिन भी खास है.

बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर रहे संजीव कुमार ने 6 नवंबर 1985 को अपनी आखिरी सांस ली थी. तब किसी ने नहीं सोचा था कि तब से 40 साल बाद इसी तारीख पर सुलक्षणा पंडित का निधन होगा. हालांकि जिंदगी के प्रति उदासीन तो सुलक्षणा उसी दिन से हो गई थीं, जब संजीव कुमार ने उनका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था. वे इस कदर टूटीं कि न करियर का होश रहा और न ही जिंदगी का. उन्होंने डिप्रेशन का सामना किया और फिर गुमनाम हो गईं.

कैसे शुरू हुआ था सुलक्षणा का प्यार?

सुलक्षणा पंडित 70 और 80 के दशक की जानी-मानी गायिका और हीरोइन थीं. उनकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा था. तीखे नैन-नक्श, प्यारी हंसी, जो भी देखता दीवाना हो जाता. लेकिन कौन जानता था कि उनकी जिंदगी और करियर प्यार के चक्कर में तबाह हो जाएगा. सुलक्षणा ने 1975 में फिल्म 'उलझन' से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. फिल्म में उनके हीरो एक्टर संजीव कुमार थे. गंभीर स्वभाव के संजीव को देखते ही सुलक्षणा को उनसे प्यार हो गया था. उस वक्त संजीव कुमार का दिल हेमा मालिनी पर आया हुआ था. इसके बावजूद सुलक्षणा, संजीव कुमार को चाहने लगी थीं.

संजीव ने ठुकराया सिंगर का प्यार

सुलक्षणा मन ही मन संजीव कुमार को चाहती थीं. मगर संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया. ड्रीम गर्ल ने संजीव का प्रपोजल ठुकरा दिया था, क्योंकि हेमा मालिनी, धर्मेंद्र से प्यार करती थीं. हेमा के मना करने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट गया था. उनकी और सुलक्षणा की तब तक काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी. वो अपनी हर बात सुलक्षणा से शेयर करते थे. संजीव कुमार जब हेमा मालिनी से अलग हुए तो सुलक्षणा ने खुद ही अपने प्यार का इजहार उनसे कर दिया. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. हेमा के मना करने के बाद उन्होंने सुलक्षणा को भी ठुकरा दिया.संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद मानो सुलक्षणा की जिंदगी ही उजड़ गई. उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दीं और बाहरी दुनिया से नाता ही तोड़ लिया था.

सुलक्षणा ने खुद को कर लिया था बर्बाद

सुलक्षणा अपनी मां के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगीं. मां के साथ रहते हुए भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में चली गईं. 1985 में जब संजीव कुमार की मौत हुई तो सुलक्षणा सदमे में चली गई थीं. कहते हैं सुलक्षणा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थीं और वो किसी को पहचानती भी नहीं थीं. इसका खुलासा खुद सुलक्षणा ने 1999 में एक इंटरव्यू में किया था.

उन्होंने कहा था, 'संजीव के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी. मैंने लगभग खुद को खत्म ही कर लिया था लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज भी मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं. हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उबरी नहीं हूं. मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है और पूरे दिन मैं सिर्फ अच्छी फिल्में देखती हूं, गाने सुनती हूं ताकि मैं जिंदगी और इस दुनिया का सामना कर पाऊं.' रिपोर्ट्स के मुताबिक माता-पिता के गुजरने के बाद सुलक्षणा अपनी बहन विजेता के साथ रहने लगी थीं.

