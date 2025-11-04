लेस्बियन है स्त्री? डायरेक्टर ने बदली कहानी, वरना श्रद्धा कपूर इस हीरोइन के प्यार में पड़तीं

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने शायद एक ऐसी कहानी बदलाव को रोक दिया, जो दिनेश विजन और अमर कौशिक के मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स (MHCU) को जटिल बना सकता था. उन्होंने खुलासा किया कि पिछले साल की ब्लॉकबस्टर मूवी 'मुंज्या' में बतौर डायरेक्टर शामिल होने के बाद उन्होंने श्रद्धा कपूर को बिट्टू के रूप में कास्ट करने के शुरुआती आइडिया को रोक कर दिया. श्रद्धा, MHCU में स्त्री की बेटी का किरदार निभाती हैं.

लेस्बियन है स्त्री?

सरपोतदार ने कहा, 'ये ओरिजिनल कहानी थी. लेखक योगेश चंदेकर ने इस फिल्म को एक महिला के नजरिए और महिला मुख्य किरदार के साथ लिखा था. उस वक्त बिट्टू एक लड़की थी. वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करती है. वो लेस्बियन है. कोई उसे समझता नहीं. सिर्फ राज्जी उसे समझती है. वो राज्जी से कहती है, 'मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करती हूं, कोई इसे समझेगा नहीं.' और फिर मुंज्या की एंट्री होती है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड की रक्षा करता है.'

उन्होंने बताया कि शुरुआत में बिट्टू के रोल के लिए श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट दोनों से संपर्क किया गया था. इससे पहले कि श्रद्धा को फाइनल किया जाए, श्रद्धा ने 'मुंज्या' के लिए लुक टेस्ट भी किया था. लेकिन आदित्य सरपोतदार के शामिल होने के बाद चीजें बदल गईं. डायरेक्टर ने मूवीफाइड से बातचीत में कहा, 'मैं हमेशा मानता हूं कि फिल्म का कोर हार्ट और कोर नैरेटिव हमेशा एक ही होना चाहिए, बहुत सारे नहीं. दर्शक ज्यादा चीजें नहीं समझते, वो सिर्फ एक पर फोकस करते हैं, और वही वो चाहते हैं.'

डायरेक्टर ने बदल डाली कहानी

आदित्य सरपोतदार को लगा कि 'मुंज्या' का नैरेटिव उनके लिए काम नहीं कर रहा. उन्हें लगा कि 'मुंज्या' के आर्क को एक पुरुष बिट्टू से तुलना करना बेहतर होगा, दोनों ही खुद से छह साल बड़ी महिलाओं से प्यार करते हैं, लेकिन उनका अप्रोच अलग है. जहां एक (मुंज्या) हताश होकर हिंसक हो जाता है, वहीं दूसरा (बिट्टू) अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है. उन्होंने बताया, 'फिर मैंने सुझाव दिया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और प्रोड्यूसर ने कहा, 'चलो करते हैं.' इसके बाद पूरा नजरिया और पूरा गेम बदल गया.'

अंत में न्यूकमर अभय वर्मा को बिट्टू के रूप में कास्ट किया गया और उनकी जोड़ी एक्ट्रेस शरवरी वाघ के साथ बनाई गई. अगर श्रद्धा को शरवरी के किरदार के साथ समलैंगिक रिलेशनशिप में कास्ट किया जाता, तो MHCU बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता. श्रद्धा ने पहले अमर कौशिक की 2018 की हिट डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'स्त्री' में एक बेनाम लड़की का रोल प्ले किया था. 'मुंज्या' के बाद रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी 'स्त्री 2' में उन्हें एक बार फिर देखा गया, जिसमें खुलासा हुआ कि वो स्त्री की बेटी हैं.

इंटरनेट पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि श्रद्धा और शरवरी एक शानदार जोड़ी साबित होते. तो कुछ ने तर्क दिया कि श्रद्धा के किरदार की सेक्शुअलिटी ही वजह है कि स्त्री फ्रैंचाइजी में वो राजकुमार राव के किरदार विक्की की फीलिंग्स का जवाब नहीं देती. हालांकि ज्यादातर यूजर्स आदित्य सरपोतदार से सहमत थे कि शुरुआती आइडिया दर्शकों के लिए पचाना बहुत मुश्किल होता.

