नव्या, अंशुला, त्रिशाला दत्त...बॉलीवुड से दूर ये स्टारकिड, एक्टिंग से की तौबा

कई फिल्मी स्टारकिड्स ने एक्टिंग लाइन छोड़कर अपने करियर में अलग पहचान बनाई है. त्रिशाला दत्त मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, अंशुला कपूर लाइफस्टाइल इंफ्लुएंसर, आयरा खान मेंटल हेल्थ एनजीओ चलाती हैं, कृष्णा श्रॉफ फिटनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में सक्रिय हैं.

एंटरप्रन्योर हैं अमिताभ की नातिन नव्या (Photo: Instagram @navyananda)
फिल्मी घरानों में कई स्टारकिड्स हैं जो एक्टिंग लाइन में आकर अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हैं. क्योंकि बचपन से शूटिंग, फिल्म सेट्स और कैमरा को लेकर वे फेमिलियर होते हैं, इसलिए शोबिज की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है. लेकिन कई सेलेब्स के बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्टिंग लाइन से दूर जाकर अपना करियर बनाया है. ये स्टारकिड्स ना ही एक्टिंग में हैं और ना ही डायरेक्शन में. इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूर अपने करियर को बनाया है.

इस रिपोर्ट में बात करते हैं उन स्टारकिड्स के बारे में...

त्रिशाला
संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. उनकी मां ऋचा शर्मा, जो कि एक्टर की पहली पत्नी थी, सालों पहले दुनिया छोड़ चुकी हैं. त्रिशाला बचपन से अमेरिका में अपने नाना नानी के साथ रहती हैं. वो पेशे साइकोथेरेपिस्ट हैं. सोशल मीडिया के जरिए वो मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों को जागरुक करती हैं. इंस्टा पर वो अक्सर पिता संग फोटो पोस्ट करती हैं. वो संजय की पत्नी मान्यता और उनके बच्चों संग खास बॉन्ड शेयर करती हैं. 

अंशुला कपूर
बोनी कपूर के 4 बच्चे हैं. पहली पत्नी मोना से अर्जुन कपूर और अंशुला. वहीं दूसरी पत्नी श्रीदेवी से जाह्नवी और खुशी. उनके तीन बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में हैं. इकलौती अंशुला ऐसी हैं जिन्हें एक्टिंग में खास रुचि नहीं है. वो लाइफस्टाइल इंफ्लुएंसर हैं. बीते दिनों वो रियलिटी शो द ट्रेटर्स में नजर आई थीं.

आयरा खान
आमिर के बड़े बेटे जुनैद ने फिल्म लाइन में एंट्री की है, लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट की बेटी आयरा को बॉलीवुड में दिलचस्पी नहीं है. वो एनजीओ Agatsu चलाती हैं, उनकी ये संस्था मेंटल हेल्थ को लेकर काम करती हैं. खुद आयरा डिप्रेशन से जूझ चुकी हैं. सालों की थेरेपी लेने के बाद वो अब बस मेडिकेशन पर हैं. 

श्वेता बच्चन
बच्चन परिवार में अमिताभ, जया और अभिषेक के बाद बहू ऐश्वर्या राय भी एक्टिंग वर्ल्ड के बड़े स्टार बनकर उभरे. लेकिन बिग बी की बेटी श्वेता ने फिल्म लाइन से दूरी बनाए रखी. वो पेशे से ऑथर और कॉलमनिस्ट हैं. श्वेता ने टीवी ऐड के लिए मॉडलिंग की है. 2018 में उन्होंने अपना फैशन लेबल MxS लॉन्च किया था.

नव्या नंदा
श्वेता बच्चन की तरह उनकी बेटी नव्या ने भी एक्टिंग से दूरी बनाई है. वो फैमिली बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं. नव्या ने कई दफा खुलकर कहा है कि वो अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाएंगी. वो पेशे से एंटरप्रन्योर हैं. बॉलीवुड में आने का उनका कोई इरादा नहीं है. वहीं उनके भाई अगस्तय नंदा फिल्मों में सक्रिय हैं.

कृष्णा श्रॉफ
टाइगर श्रॉफ की बेटी कृष्णा फिटनेस में आगे हैं. वो पेशे से एंटरप्रन्योर और इंफ्लुएंसर हैं. वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रमोशन कंपनी 'मैट्रिक्स फाइट नाइट' की फाउंडर हैं. उनकी मां औ भाई टाइगर भी कृष्णा के साथ कंपनी के को-फाउंडर हैं. उन्होंने रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 और छोरियां चली गांव में पार्टिसिपेट किया है. लेकिन एक्टिंग लाइन में आने से तौबा की है.

निसा देवगन
अजय और काजोल की बेटी निसा को लेकर अटकलें थीं कि वो बॉलीवुड में आएंगी. लेकिन हाल ही में काजोल ने साफ किया कि उनकी बेटी का हीरोइन बनने का सपना नहीं है. काजोल ने कहा कि उनकी बेटी एक्टिंग में नहीं आएगी. एक्ट्रेस ने नेपोटिज्म क्रिटिसिज्म का हवाला दिया.

