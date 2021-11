Sooryavanshi Box Office Collection Day 8: सूर्यवंशी की मजबूत पकड़, 8 दिनों में कमाए 127 करोड़

अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म वीकडेज में भी धुआंधार कमाई कर रही है. फिल्म ने 26 करोड़ के साथ खाता खोला था. 8 दिन में सूर्यवंशी ने 127 करोड़ का कलेक्शन किया है.

8 दिन में सूर्यवंशी ने कमाए कितने करोड़?

अक्षय कुमार की फिल्म ने शुक्रवार को 7 करोड़ का बिजनेस किया है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि सूर्यवंशी ने 8वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाकर रखी. मूवी ने 6.75-7 करोड़ की कमाई की है. उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म शनिवार को डबल डिजिट में कमाई कर सकती है. फिल्म ने महज 5 दिन में 100 करोड़ क्लब में एंट्री पा ली थी.

Rubina Dilaik के नए गाने का पोस्टर आउट, Shah Rukh Khan फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज



#Sooryavanshi reboots the #Hindi film industry, ends the dry spell at the #BO… Packs an IMPRESSIVE TOTAL in Week 1… All eyes on Weekend 2… Fri 26.29 cr, Sat 23.85 cr, Sun 26.94 cr, Mon 14.51 cr, Tue 11.22 cr, Wed 9.55 cr, Thu 8.30 cr. Total: ₹ 120.66 cr. #India biz. pic.twitter.com/fl8x0C8NRH