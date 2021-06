25 वर्षीय लड़के की कोरोना से मौत, दूसरे की हालत नाजुक, सोनू सूद बोले- भगवान दया करें

सोनू सूद कोरोना काल में लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं. अपने मदद की सीमा उन्होंने अब कई गुना बढ़ा दी है जिसमें एक्टर अपनी टीम के साथ दिन-रात लगे हुए हैं. कई लोगों की जिंदगी बचाने के इस क्रम में सोनू कुछ लोगों की जान बचाने में नाकामयाब भी हुए. और जब-जब किसी कोव‍िड मरीज की मौत हुई सोनू सूद ने दुख बयां किया.

हाल ही में सोनू सूद ने एक 25 वर्षीय कोरोना मरीज की मौत पर अपना दर्द बताया. उन्होंने ट्वीट किया- 'एक 25 साल का लड़का जिसे हम बचाने की कोश‍िश कर रहे थे, वो आज जिंदगी से जंग हार गया. उसके बचने के बहुत कम चांस थे ये जानने के बावजूद मैं डॉक्टर्स से हर रोज एक उम्मीद लेकर बात करता था. उस लड़के के पेरेंट्स को इस सच को बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई. किसे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है'.

अपने अगले ट्वीट में सोनू ने एक अन्य कोरोना मरीज का जिक्र किया जो सांसों की जंग लड़ रहा है. वे लिखते हैं- 'जब आप किसी को खो देते हैं तो आप सोचते हैं कि काश आप किसी दूसरे को बचा पाते. एक अन्य 29 वर्षीय बॉडी बिल्डर जिन्हें हमने बचाया वो इस वक्त तेलंगाना के अस्पताल में गंभीर है. उसकी बहन से 20 मिनट बात की और उसे ढांढस बंधाया. आसपास में इतना दुख देख कर बहुत बुरा लगता है. भगवान दया करें'.

A 25 years boy whom we were trying to save, lost his battle to covid today. All these days despite knowing that his survival chances of survival were minimal. l would speak to the doctor everyday with hope.Never had the guts to share the reality with his parents, who knew what