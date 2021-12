Sonu Sood ने दिखाई अपनी खास ट्रैक्टर, जीजा से बोले Abhishek Bachchan 'मैं इससे संपर्क करवा सकता हूं'

पैनडेमिक के समय लोगों की सहायता कर, मसीहा कहलाने वाले एक्टर सोनू सूद आए दिन सोशल मीड‍िया पर कुछ ना कुछ मजेदार पोस्ट शेयर करते रहते हैं. अब अपनी लेटेस्ट पोस्ट में सोनू ने बेहद खास ट्रैक्टर का वीड‍ियो शेयर किया है जो कि सबसे एडवांस और ऑटोस्टार्ट टेक्नोलॉजी से लैस है. उन्होंने अपने इस ट्रैक्टर में भारत के लोगों के लिए फ्री राइड का भी ऑप्शन रखा है.

अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोनू के पास सच में सबसे एडवांस तकनीक की ट्रैक्टर है, तो पहले वीड‍ियो देख लें. असल में सोनू जिस ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं उसके पुर्जे इतने ढीले पड़ चुके हैं कि अब उसे हाथ से ताकत लगाकर रस्सी के सहारे स्टार्ट करना पड़ता है. उन्होंने लाफिंग इमोजी के साथ इस वीड‍ियो को शेयर कर किया है.

2 दिन बाद कटरीना कैफ संग Vicky Kaushal की शादी, Ex गर्लफ्रेंड हरलीन शेट्टी का Cryptic पोस्ट

I own the most advanced Tractor ever 🚜 😜 Autostart Technology 😂 Free ride for everyone 🇮🇳 pic.twitter.com/SPX3IU7GhU

I can hook you up with the best in the business for tractors. @realnikhilnanda you listening??