'धन पिशाची' बनीं सोनाक्षी सिन्हा, कभी नहीं देखा होगा ऐसा अवतार, 'जटाधारा' का नया गाना रिलीज

बॉलीवुड एक्ट्रेश सोनाक्षी सिन्हा एक बार फिर छा जाने को तैयार हैं. उनकी आने वाली फिल्म 'जटाधारा' की तो पहले से ही चर्चा है. अब इस फिल्म के नए गाने 'धना पिशाची' ने भी फैंस को एक्साइटमेंट से भर दिया है. 'जटाधारा' से धमाकेदार गाना 'धन पिशाची' रिलीज किया गया है. इस गाने में सोनाक्षी ने अपने किलर मूव्स दिखाकर सबका दिल जीत लिया है. आंखों में बदले की आग लिए एक्ट्रेस ताबड़तोड़ डांस करती दिख रही हैं.

धुआंधार नाचीं सोनाक्षी

सोनाक्षी सिन्हा पीली साड़ी में इंटेंस लुक देती दिख रही हैं. मुश्किल डांस मूव्स दिखातीं सोनाक्षी मानो आंखों से वार कर रही हों. इंस्टाग्राम पर गाने का क्लिप शेयर कर कैप्शन में लिखा गया कि धन की परछाईं में एक श्राप छुपा है.

सोनाक्षी की अदाओं पर फैंस दिल हार बैठे हैं. हर कोई उनके लुक से लेकर उनकी मूव्स की तारीफ कर रहा है. फैंस समेत एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी कमेंट कर एक्ट्रेस की तारीफ की और उन्हें फायर बताया. वहीं यूजर्स उनका कम्पैरिजन चंद्रमुखी से कर रहे हैं. फैंस सोनाक्षी की तारीफ करते हुए एक पूरे आइटम डांस सॉन्ग की भी मांग कर रहे हैं.

धना पिशाची बनीं सोनाक्षी

'जटाधारा' एक पौराणिक और रहस्यमय कहानी है, जिसमें सोनाक्षी 'धन पिशाचनी' नाम की शक्तिशाली दानवी देवी का किरदार निभा रही हैं. उनके ये किरदार काफी स्ट्रॉ्न्ग माना जा रहा है. गाने में उनके अलग लुक ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें वो भारी सोने के गहने और पारंपरिक साड़ी में नजर आ रही हैं. इस गाने की रिलीज के साथ ही फिल्म की चर्चा और बढ़ गई है.

Advertisement

फिल्म में सुधीर बाबू, दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर समेत कई अन्य कलाकार अहम भूमिका में हैं. मेकर्स का दावा है कि 'जटाधारा' एक ऐसी फिल्म है जो पौराणिक कथाओं, आस्था और लोककथाओं का अनूठा संगम है और दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देगी.

बता दें, फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सोनाक्षी के इस नए अवतार को देखने के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं और गाने के किलर डांस मूव्स सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं. 'जटाधारा' का डायरेक्शन वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल ने किया है, और ये फिल्म हिंदी और तेलुगू भाषा में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----