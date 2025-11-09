scorecardresearch
 

सोनाक्षी ने दूसरे धर्म में रचाई शादी, नाराज थे भाई लव-कुश? कजिन ने बताया सच

एक्ट्रेस पूजा रूपारेल, सोनाक्षी सिन्हा की कजिन हैं. उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और मानसिक स्वास्थ्य की जंग पर खुलकर बात की है. कम उम्र में पिता के निधन के बाद मां और बहन की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स का सामना किया. उन्होंने सोनाक्षी और जहीर की शादी पर भी बात की.

जहीर इकबाल संग सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर बोलीं कजिन (Photo: Yogen Shah)
जहीर इकबाल संग सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर बोलीं कजिन (Photo: Yogen Shah)

'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की छुटकी आपको याद है? काजोल की चुलबुली छोटी बहन, जिसने अपनी एनर्जी और मासूमियत से सबका दिल जीत लिया था? उसे निभाने वाली एक्ट्रेस पूजा रूपारेल असल में सोनाक्षी सिन्हा की रियल-लाइफ कजिन हैं. पूजा की मां, सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा की बहन थीं. पूजा ने 1993 में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. लेकिन उनके फिल्मी करियर से जैसी उम्मीद थी, वैसी उड़ान वह नहीं भर सकीं. पर्दे पर चुलबुले किरदारों के पीछे उनकी असल जिंदगी नुकसान, संघर्ष और डिप्रेशन की लंबी जंग से भरी रही. कम उम्र में पिता खो दिए, मां और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठाई. दुर्भाग्य से उनकी मां भी चली गईं, जिसके बाद पूनम उनकी इमोशनल सपोर्ट बनीं. बाद में कोविड महामारी में उन्हें सुसाइडल थॉट्स तक आए. लेकिन योग ने उन्हें ठीक किया और दोबारा बैलेंस दिया.

सोनाक्षी की मां के करीब हैं पूजा

पूजा अब स्टैंड-अप कॉमेडियन और राइटर बन चुकी हैं. हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में उन्होंने उस अंधेरे दौर और अपनी मौसी के सपोर्ट पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'वे बहुत सपोर्टिव रहे हैं. खासकर सोनाक्षी की मॉम. वे बहुत प्यारी हैं. मुझे मेरा पसंदीदा मटन बनाकर भेजती हैं. वे उसे बहुत अच्छा बनाती हैं. वे मेरी मां की बहन हैं, और मां के गुजरने के बाद उन्होंने मुझे पूरी तरह अपने पंखों तले ले लिया. उन्होंने मुझसे कहा था कि चिंता मत करो, मैं हूं. उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, यही से हमारा रिश्ता और मजबूत बनाता है.

सोनाक्षी से कभी नहीं मांगी मदद

पूजा ने आगे कहा, 'मां के जाने के बाद उन्होंने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया. हमेशा मेरे पास रहीं. कई बार मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है शेयर करने के लिए बस उन्हें फोन करती हूं. कभी वे टिपिकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजती हैं.' पूजा ने सोनाक्षी से अपने रिश्ते पर भी खुलासा किया. पूजा रूपारेल ने साफ किया कि उन्होंने कजिन सोनाक्षी से कभी काम के लिए मदद नहीं मांगी.

उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता सोनाक्षी और मैंने कभी काम की बात की है. बस याद है मां हर फिल्म के बाद उन्हें मैसेज करती थीं. उन्हें अपनी भांजी पर बहुत गर्व था. अब वो ड्यूटी मैंने संभाल ली है. हर रिलीज के बाद मैं उन्हें मैसेज करती हूं. मैंने उन्हें बच्ची के रूप में देखा है, और मुझे उन पर बहुत गर्व है. लेकिन काम पर कभी बात नहीं हुई.'

सुसाइड करने के आए थे ख्याल

महामारी के सबसे निचले दौर पर सोचते हुए पूजा ने खुलासा किया उन्हें कि सुसाइडल थॉट्स आए थे. लेकिन परिवार से उन्होंने कुछ नहीं कहा. पूजा ने बताया, 'मैंने सोनाक्षी को कभी नहीं बताया. मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूं. चीजें शेयर करती हूं जब उनसे बाहर निकल चुकी होती हूं. उनकी शादी में मिली तो कहा कि मुश्किल वक्त था. लेकिन सच कहूं, पूरी दुनिया के लिए मुश्किल था. महामारी ने सबकी मेंटल हेल्थ प्रभावित की. पूरे ग्रह पर ऐसे विचार आए.'

सोनाक्षी की शादी से थी दिक्कत

पूजा ने सोनाक्षी के भाइयों लव और कुश सिन्हा को लेकर अफवाहों पर भी जवाब दिया. कहा गया था कि दोनों भाई, बहन सोनाक्षी की जहीर इकबाल संग शादी में नहीं आए थे और नाराज भी थे. पूजा ने कहा, 'मैं गॉसिप देने नहीं आई. मैं जहीर से मिली हूं, वे सबसे मजेदार इंसान हैं जिनसे मैं मिली. मुझे वे बहुत पसंद हैं. समझ नहीं आता लोग इतने बेरोजगार कैसे हैं कि ऐसी बातें करते हैं. लव और सोनाक्षी ने एक पूरी फिल्म निकिता रॉय में साथ काम किया. अगर रिश्ते खराब होते तो क्या करते? पूरा परिवार द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर साथ नजर आया. लोग बस गॉसिप पसंद करते हैं.'

---- समाप्त ----
