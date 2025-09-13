जब सैफ अली खान की बहन के घर घुसा चोर, पति कुणाल ने मारी लात, बोलीं- लगा था मर गया...

जनवरी 2025 के महीने में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर चोर घुस आया था. उस चोर के कारण सैफ घायल भी हो गए थे जिसके बाद मुंबई शहर में सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे. अब सैफ की बहन एक्ट्रेस सोहा अली खान का कहना है कि एक बार उनके घर में भी चोर घुस गया था. हालांकि इस बार उनके पति कुणाल खेमू उससे निपटने में सफल हुए थे.

कैसे सोहा अली खान के घर घुसा था चोर?

सोहा ने हाल ही में Hautterfly को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनके भाई सैफ अली खान के घर में चोर घुसने से पहले, उनके घर में भी चोर घुस गया था जो बाद में उनके बेडरूम में छिपा हुआ था. एक्ट्रेस ने बताया, 'मुंबई शहर में हमारे घर में भी चोर घुस गया था. मेरे भाई सैफ के नहीं, हमारे यानी मेरे और कुणाल के घर में. कुणाल ने चोर को पकड़ा था और उसे जेल में डलवाया था.'

'चोर हमारे बेडरूम में था. उस वक्त सुबह के करीब 4 बजे थे और हम लोग सो रहे थे.हमने कुछ आवाज सुनी. कुणाल के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था क्योंकि 'गो गोवा गॉन' की शूटिंग के दौरान उनकी उंगलियां चोटिल हो गई थीं. कुणाल उस चोर को देखने के लिए उठे. और जब उन्होंने पर्दा हटाया, तो वहां पर एक पूरा आदमी खड़ा था.'

Advertisement

चोटिल होने के बावजूद आखिर कैसे कुणाल खेमू ने चोर को पकड़ा?

सोहा आगे बताती हैं कि कुणाल चोटिल होने के बावजूद चोर को पकड़ने में कामयाब हुए. उनकी और चोर की झड़प हुई जिसमें कुणाल सफल हुए. एक्ट्रेस ने बताया, 'कुणाल ने चोर को लात मारी और वो दोनों बाहर बालकनी में गिर गए. मैंने उस वक्त तुरंत पुलिस को कॉल किया. जब कुणाल वापस अंदर आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि चोर मर गया है. लेकिन हकीकत में वो चोर जब बालकनी में गिरा तो वो मरा नहीं था, उसकी कमर में चोट आ गई थी इसलिए वो जमीन पर लेटा हुआ था.'

बता दें कि सैफ अली खान के घर में जब चोर घुसा था, तब एक्टर ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों और परिवार को बचाया था. उनकी बहादुरी को हर किसी ने इंडस्ट्री में सराहा था. सिर्फ सैफ नहीं, बल्कि उनके बेटे तैमूर की भी खूब तारीफ हुई थी. उन्होंने भी उस मुश्किल वक्त में अपने पिता का साथ दिया था.

---- समाप्त ----