जुबिन दा अमर रहें! सिंगर की लेगेसी बचाने की कोशिश, अंतिम संस्कार से पहले लिए गए पैरों के निशान

असम के फेमस सिंगर जुबिन गर्ग लोगों के दिलों में बसते हैं, उनकी अंतिम विदाई के मौके पर पूरा जनसैलाब सड़कों पर उतर आया. ये देखते हुए जुबिन की लेगेसी को बचाकर रखने की कोशिश की जा रही है. इस वजह से उनके फुट प्रिंट्स निकाले गए हैं.

सिंगर जुबिन गर्ग की इच्छा (Photo: Instagram/@zubeen.garg)
'या अली' और 'दिल तू ही बता' जैसे सुपरहिट गानों के लिए फेमस सिंगर जुबिन गर्ग अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. 19 सितंबर को जुबिन का सिंगापुर में निधन हुआ और 23 सितंबर को गुवाहाटी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

निकाले गए जुबिन के फुट प्रिंट्स

जुबिन देश के चहेते सिंगर थे. गुवाहाटी में उनके आखिरी दर्शन को पूरा हुजूम उमड़ा. जुबिन फैंस के दिलों में तो जिंदा रहेंगे ही लेकिन उनकी लेगेसी को बचाने की कोशिश करते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया है. अंत्येष्टि से पहले जुबिन के पांव के निशान लिए गए और उसका इम्प्रिंट बनाया गया है. 

दिवंगत असमिया संगीत आइकॉन जुबीन गर्ग के पदचिह्नों को उनकी याद में सहेज कर रखा गया है. कलाकार दिगांता भारती ने जुबिन के कहिलीपारा स्थित घर पर उनके पैरों का निशान लिया. ये कदम जुबिन गर्ग के असम की संस्कृति पर गहरे प्रभाव और लोगों से उनके भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक माना जा रहा है. इसे आने वाली पीढ़ियों को सबके चहेते कलाकार की विरासत से जोड़कर रखने का एक प्रयास बताया जा रहा है.

यहां देखें तस्वीर...

जुबिन गर्ग के फुट प्रिंट्स

कल होगा अंतिम संस्कार

मालूम हो कि जुबिन का निधन सिंगापूर में स्कूबा डाइव करते हुए, हुआ था. उनकी अचानक हुई मौत पर शक की सुई गहराई. लेकिन जांच में पता चला कि जुबिन का निधन डूबने से हुआ है. उनके चले जाने से पत्नी गरिमा का तो रो-रोकर बुरा हाल है ही, साथ ही असम की कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी एक मिनट का मौन रखा गया.  

उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया, जहां परिवार और चाहने वालों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. इस दौरान 'जुबिन दा अमर रहें' के नारे लगाते हुए फैंस ने खूब फूल बरसाए. उनके पार्थिव शरीर को गुवाहाटी के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया है. यहां सभी उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. 23 सितंबर को सिंगर का अंतिम संस्कार किया जाएगा.   

---- समाप्त ----
