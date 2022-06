Singer KK passes away: कॉन्सर्ट के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए सिंगर KK?

भारतीय संगीत का एक रौशन सितारा हमेशा के लिए बुझ गया है. बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नथ, जिन्हें लोग केके के नाम से जानते हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहे. मंगलवार को केके ने 53 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. केके के निधन से बॉलीवुड समेत सिंगर के तमाम फैंस को गहरा सदमा पहुंचा है. हर किसी की आंखें इस समय नम हैं.

कॉन्सर्ट के दौरान बिगड़ी थी केके की तबीयत

इंसान की सांसे कब उसका साथ छोड़ दें, किसी को नहीं पता. केके को भी क्या पता था कि इतने बड़े कॉन्सर्ट में अपनी गायकी और आवाज से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले बस कुछ ही पल के मेहमान हैं. जी हां, अपने निधन से पहले केके कोलकाता के Nazrul Mancha में एक कॉन्सर्ट में गाना गा रहे थे. लेकिन कॉन्सर्ट के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो गिर गए. केके की तबीयत बिगड़ती देख उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हार्ट अटैक से हुई केके की मौत या फिर...?

इतने बड़े सिंगर की अचानक निधन की खबर ने उनके फैंस को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है. कई लोग ये जानना चाहते हैं कि कॉन्सर्ट में लोगों को अपनी आवाज से दीवाना बनाने के बाद उन्हें ऐसा क्या हुआ कि वो हमेशा के लिए सबसे दूर चले गए.

केके की मौत को लेकर पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि उन्हें हार्ट अटैक आया था. हार्ट अटैक आने की वजह से ही केके का निधन हुआ है. बताया जा रहा था कि केके कोलकाता में एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे थे, जिसके बाद स्ट्रोक आने से उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया.

लेकिन अब केके की मौत के मामले में नई जानकारी सामने आ रही है. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, केके के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं. ऐसे में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. केके का आज कोलकाता के अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा.

Watch: KK was not feeling comfortable during the concert is clearly visible from this video. Fans are complaining against the Nazrul Manch Authority along with the authority of both the college.#KK #KKLive #KKRIP #KKKolkata pic.twitter.com/j5zq3ruI19