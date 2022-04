होटल वाले ने बेटी को रातभर भूखा रखा, लड़ाई के बाद सुबह चार बजे खाना मिलाः सिंगर Ankit Tiwari ने सुनाई आपबीती

कहते हैं सेलेब्स की जिंदगी आम इंसान से बेहतर होती है. उन्हें हर तरह का आराम मिलता है और हर चीज जल्दी मिलती है. लेकिन ऐसा भी कई बार देखने को मिला है, जब सेलिब्रिटीज (Bollywood Celebrities) को मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो और बड़े रेस्टोरेंट या होटल में उनके साथ साथ बद्तमीजी हुई हो. राहुल बोस (Rahul Bose) का एक केला आर्डर करने पर हजारों रुपये का बिल आना तो याद ही होगा? अब सिंगर अंकित तिवारी (Singer Ankit Tiwari) के साथ भी दिल्ली के एक होटल में बद्तमीजी हुई.

होटल में अंकित के साथ हुई बद्तमीजी

अंकित तिवारी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में अंकित (Ankit Tiwari Mistreated at Delhi Hotel) ने बताया था कि दिल्ली के रॉयल प्लाजा होटल (Royal Plaza Hotel Delhi) में कैसे स्टाफ उनके साथ बद्तमीजी कर रहा है. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि उन्हें होस्टेज जैसा महसूस हो रहा है. इस 5 स्टार होटल में अंकित और उनके परिवार को आर्डर करने के बावजूद घंटों तक खाना सर्व नहीं किया गया था. इसके अलावा होटल के स्टाफ ने उन्हें धमकी भी दी. अब इस बारे में आजतक को अंकित ने बताया है.

“HOTEL ROYAL PLAZA, NEW DELHI” Feeling like hostage with family…Pathetic experience.5 star hotel me na pani hai,food order kiye 4 ghante ho chuke hain…Outside food allowed nahi hai so no second option…Kuch bolo to staff bouncers ki dhamki de raha hai. pic.twitter.com/ewsN0HaP1c