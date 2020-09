सुशांत की मौत का सच जानना चाहती हैं सिमी ग्रेवाल, कहा- हमें केस का क्लोजर चाहिए

बॉलीवुड में 70-80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और मन की बात फैंस संग साझा करती हैं. एक्ट्रेस काफी समय से सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को फॉलो कर रही हैं. वे सुशांत को इंसाफ दिलाने के समर्थन में नजर आई हैं. एक्ट्रेस भी आउटसाइडर रही हैं और इस वजह से उन्हें भी काफी कुछ सहना पड़ा है. इस बात का जिक्र भी वे करती रहती हैं. अब एक्ट्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वे सुशांत मामले में सच जानना चाहती हैं.

एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बारे में बात करते हुए कहा- मैं जानना चाहती हूं कि सुशांत का निधन कैसे हुआ. किस तरह से हुआ. हम सभी ने मामले में CBI जांच की गुजारिश इसलिए की थी कि सुशांत को इंसाफ दिलाया जा सके. मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि फोकस ड्रग एंगल की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है. हम सभी इस केस के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं. हमें इस मामले में क्लोजर चाहिए. हमें इस मामले की सच्चाई जाननी है.

I want to know how Sushant died. What led to it? What was the exact method? We pleaded #CBIForSushant to get #JusticeForSSR. But why's the focus shifting to drug cartels & random peddlers? We are emotionally invested. Give us closure. Give us the truth.