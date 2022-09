SIIMA 2022: Allu Arjun के फैन हुए Ranveer Singh, बोला पुष्पा का आइकॉनिक डायलॉग, श्रीवल्ली पर किया डांस

बेंगलुरु में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स 2022 का आयोजन हुआ. इन अवॉर्ड्स को SIIMA 2022 के नाम से भी जाना जाता है. इस सेरेमनी में साउथ के कई स्टार्स को उनके बढ़िया काम के लिए नवाजा गया. तेलुगू, तमिल, मलयालम, और कन्नड़ सिनेमा के स्टार्स जैसे अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा, कमल हासन और यश इस अवॉर्ड शो में नजर आए. साथ ही बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने भी इस इवेंट में शिरकत की थी.

रणवीर ने बोला पुष्पा का डायलॉग

SIIMA 2022 में रणवीर सिंह को भी एक अवॉर्ड से नवाजा गया. ऐसे में अवॉर्ड सेरेमनी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इनमें से कुछ वीडियो में रणवीर सिंह को मस्ती करते और नाचते हुए देखा जा सकता है. साथ ही वह फिल्म 'पुष्पा' से एक्टर अल्लू अर्जुन के फेमस डायलॉग को बोलते भी दिख रहे हैं. रणवीर के वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हो गए हैं.

शनिवार को रणवीर सिंह को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर देखा गया था. इसके कुछ घंटों बाद वह SIIMA 2022 के मंच पर नजर आए. इस अवॉर्ड शो में रणवीर सिंह व्हाइट कलर का डैपर सूट पहने पहुंचे थे. यहां रणवीर सिंह को मोस्ट पॉपुलर हिंदी एक्टर इन साउथ इंडिया अवॉर्ड से नवाजा गया. स्टेज पर रणवीर सिंह, अल्लू अर्जुन के किरदार पुष्पा की तरह बात करते नजर आए. साथ ही उन्होंने पुष्पा की चाल को भी कॉपी किया.

@RanveerOfficial is eagerly waiting to watch most hyped pan Indian Movie #PushpaTheRule on theatres

And saying the dialogue of Pushpa

''Mein jhukega nahi saala'' at #SIIMA ❤️🔥@alluarjun#AlluArjun𓃵 #AlluArjun pic.twitter.com/YakqwHnRMW