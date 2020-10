सुशांत के भाई अस्पताल में भर्ती, बहन श्वेता बोलीं- जल्द ठीक होने की दुआ करें

सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जनसंपर्क करने के दौरान अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें पटना के जीवक हार्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. नीरज सिंह बबलू के दफ्तर की ओर से ट्वीट कर इस बारे में बताया था. अब सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भाई के लिए फैन्स को दुआ करने को बोला है.

श्वेता ने ट्वीट किया, 'बबलू भैया के लिए दुआ करें. वो अभी दिल्ली के अस्पताल में हैं.' इसी के साथ श्वेता ने नीरज के अकाउंट से हुए ट्वीट को भी शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि बुधवार को छातापुर विधानसभा के माधोपुर पंचायत में जनसंपर्क करने के दौरान अचानक विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू जी के सीने में दर्द हुआ. उन्हें स्थानीय चिकित्सक ने पटना रेफर किया. वह जीवक हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती हैं. आप लोग दुआ करें कि सर जल्द से जल्द ठीक हो जाएं.

Please Pray for Bablu Bhaiya’s health, he is presently hospitalized in Delhi. @MLANirajBablu pic.twitter.com/mtttVDmZcH