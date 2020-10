बिग बॉस: सामने आई एजाज के उन डॉग्स की तस्वीर, जिसे ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड ने कैद में रखा

बिग बॉस 14 धीरे-धीरे दर्शकों की नजरों में आ रहा है. कंटेस्टेंट्स अपने टास्क बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और घर में होने वाली लड़ाईयों और बहस के जरिए दर्शकों को मसाला भी मिल रहा है. गुरूवार के एपिसोड में एजाज खान ने राहुल वैद्य को एक टास्क में बुरी तरह हराया. इस पूरे टास्क में एजाज को ऐज शेमिंग का शिकार भी होना पड़ा. लेकिन तानों और खराब व्यवहार के बावजूद एजाज के हौसले बुलंद रहे और वे टास्क जीत गए.

टास्क जीतने के बाद एजाज को उनके पर्सनल सामान का एक्सेस दिया गया. ऐसे में एजाज ने अपने पेट डॉग्स मैक्स और राया का फोटो फ्रेम निकाला, इस फ्रेम में एजाज अपने डॉग्स के साथ देखे जा सकते थे. एजाज के पास दो लैब्राडोर डॉग्स और एक मिक्स ब्रीद रेस्क्यू डॉग अडोर है. ऐसे में एजाज से अपने डॉग्स के बारे में उस समय की कहानी भी सुनाई जब उन्हें तीन साल तक उनसे दूर रहना पड़ा था.

The day @KhanEijaz got reunited with Maxx n Raya after 3 years of separation.. how special that moment was for Eijaz ❤️ #EijazKhan pic.twitter.com/Xz8Gh3HdhE