कोविड पॉजिटिव होने से पहले पत्नी संग कुंभ गए थे श्रवण राठौड़, बेटे ने किया खुलासा

बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण कुमार राठौड़ का गुरूवार को कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया. हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में श्रवण के जाने के बाद शोक पसरा हुआ है. अब श्रवण के बेटे संजीव ने खुलासा किया है कि म्यूजिक डायरेक्टर अपनी पत्नी के साथ कुंभ मेले में गए थे. बेटे के मुताबिक, श्रवण और उनकी पत्नी को मेले से वापस आने एक बाद सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, जिसके बाद दोनों कोरोना पॉजिटिव आए थे.

बेटे ने की श्रवण के निधन पर बात

संजीव ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, ''हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे परिवार को इतने मुश्किल समय से गुजरना पड़ेगा. मेरे पिता का निधन हो गया, मैं कोविड पॉजिटिव हूं, मेरी मां भी पॉजिटिव हैं. मेरा भाई भी कोविड पॉजिटिव हैं लेकिन घर पर आइसोलेशन में है. लेकिन क्योंकि मेरे पिता का निधन हो गया है तो उसे उनका अंतिम संस्कार करने दिया जा रहा है.''

संजीव ने आगे कहा, ''अफवाहें थीं कि अस्पताल मेरे पिता के पार्थिव शरीर को हमें अंतिम संस्कार के लिए नहीं दे रहा है. ये सच नहीं है. अस्पताल बहुत सपोर्टिव रहा है और उन्होंने मेरे पिता के इलाज के लिए जो भी हो सकता था किया है.'' पिता के अंतिम संस्कार को लेकर संजीव ने बताया, ''मेरा भाई अस्पताल आने के लिए निकल गया है और वहीं वो पिता के पार्थिव शरीर को लेगा. बीएमसी एम्बुलेंस के साथ हमारे मदद कर रही है, क्योंकि वो भी कोविड पॉजिटिव है.''

Heartbroken to hear about #ShravanRathod's passing this morning. Your name will live on forever through your timeless melodies. Thank you for your music & for being a part of my journey with Saajan, Raja & more films. My deepest condolences to the family & friends in grief 🙏