श्रद्धा कपूर के पैर की ऊंगली में आई गंभीर चोट, फिल्म 'ईठा' की शूटिंग के दौरान हुआ फ्रैक्चर

श्रद्धा कपूर के फैंस के लिए एक दुखद खबर सामने आ रही है. खबर है कि एक्ट्रेस अपनी आने वाली फिल्म 'ईठा' के दौरान घायल हो गई हैं. उनके पैरों की ऊंगली पर चोट आई है, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग कुछ समय के लिए रुक गई है.

श्रद्धा कपूर हुईं चोटिल (Photo: Instagram/ShraddhaKapoor)
बॉलीवुड की 'स्त्री' एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इस समय इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं. 'स्त्री 2' की मेगा सक्सेस के बाद, फैंस श्रद्धा को जल्द एक नई फिल्म में देखना चाहते हैं. वो इन दिनों फिल्म 'ईठा' की शूटिंग कर रही हैं, जिसमें वो महाराष्ट्र की महान 'तमाशा' आर्टिस्ट विठाबाई नारायगांवकर का किरदार निभा रही हैं. हालांकि इसकी शूटिंग के दौरान एक बुरी खबर सामने आई.

कैसे फ्रैक्चर हुई श्रद्धा कपूर के पैर की ऊंगली?

इंडिया टुडे/आजतक को मिली जानकारी के मुताबिक, श्रद्धा की फिल्म 'ईठा' की शूटिंग कुछ वक्त के लिए रोक दी गई है. क्योंकि एक्ट्रेस के पैर की ऊंगलियां फ्रैक्चर हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, फिल्म में लावणी के एक अहम सीन को फिल्माते वक्त श्रद्धा के पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हो जाने के कारण शूटिंग रोक दी गई है. इस रोल के लिए एक्ट्रेस ने 15 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाया था और अजय-अतुल द्वारा बनाए गए डांस नंबर के लिए उन्होंने पारंपरिक आभूषणों के साथ एक जीवंत नौवारी साड़ी पहनी थी.

एक प्रोडक्शन के सूत्र ने बताया कि एक डांस सीक्वेंस के दौरान, श्रद्धा ने गलती से अपना सारा वजन अपने एक पैर पर डाल लिया और इस कारण से उनका बैलेंस बिगड़ गया. इस घटना के तुरंत बाद डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने शूटिंग बंद कर दी. लेकिन श्रद्धा ने टीम से इसे जारी रखने की रिक्वेस्ट की और यहां तक कि मुंबई लौटने के बाद मढ़ आइलैंड के सेट पर क्लोज-अप और इमोशनल सीन्स को फिल्माने के लिए अपने शेड्यूल में बदलाव भी किए. 

लेकिन सूत्र ने बताया कि उनका दर्द जल्द ही बढ़ गया और इसलिए उन्हें शूटिंग बंद करनी पड़ी. वो आगे बताते हैं कि जैसे ही श्रद्धा ठीक हो जाएंगी, फिल्म की पूरी यूनिट दो हफ्तों बाद दोबारा सेट पर वापस लौटेगी. इस बीच हमने फिल्म के डायरेक्टर से भी बातचीत करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया.

बता दें कि श्रद्धा कपूर की फिल्म को मैडॉक फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है. इसके अलावा वो जल्द 'स्त्री 3' में भी नजर आएंगी, जो साल 2027 में रिलीज हो सकती है. हालांकि मेकर्स का कहना है कि फिल्म की रिलीज में बदलाव आ सकते हैं.

