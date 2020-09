जापान के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही स्त्री, श्रद्धा कपूर ने कहा- सावधान रहें

#2YearsOfStree 👻💜 @rajkummar_rao @amarkaushik @pankajtripathi @aparshakti_khurana @nowitsabhi @maddockfilms @rajanddk @amalendu_dop

A post shared by Shraddha ✶ (@shraddhakapoor) on Aug 30, 2020 at 10:56pm PDT