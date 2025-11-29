'अब दोबारा कोई धर्मेंद्र नहीं होगा...', अपने 'वीरू' को याद कर बोले शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी

कल्ट मूवी शोले बनाने वाले डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र के सफर के बारे में बात की. रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र के बारे में खुलकर बात की और अपनी पांच दशक पुरानी दोस्ती और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र की कभी न मिटने वाली विरासत के बारे में बताया.

दरअसल फिल्ममेकर ने 56वें ​​इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में 'शोले के 50 साल: शोले आज भी क्यों याद किया जाता है' टाइटल वाले सेशन में बात की.

अब कोई दूसरा धर्मेंद्र नहीं होगा- सिप्पी

जब एक ऑडियंस मेंबर ने उनसे एक्टर के बारे में पूछा, तो सिप्पी ने कहा, 'उनके बारे में बात करना मुश्किल रहा है. यह (धर्मेंद्र की मौत) बस हो गई. मुझे लगता है कि वह सबसे शानदार इंसान थे, अब तक के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक. वह जगह कोई और कभी नहीं भर पाएगा. मुझे यकीन है कि हमारे पास दूसरे अच्छे एक्टर होंगे, लेकिन धर्मेंद्र फिर कभी नहीं होंगे. वह एक इंसान और एक एक्टर, दोनों के तौर पर बहुत शानदार थे.'

रमेश सिप्पी ने शोले स्टार्स को याद किया

धर्मेंद्र को याद करते हुए, रमेश ने कहा, 'शोले के छह महान एक्टर्स में से तीन – संजीव कुमार, अमजद खान, और अब धर्मेंद्र नहीं रहे. हम उन्हें बहुत याद करते हैं.'

बता दें कि धर्मेंद्र की रमेश सिप्पी के साथ बहुत पुरानी दोस्ती थी. 1975 की फिल्म में वीरू का उनका किरदार उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंस में से एक है. शोले में अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, अमजद खान, जया बच्चन और हेमा मालिनी ने अहम रोल निभाए थे. 1975 में रिलीज हुई यह फिल्म अब तक की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक मानी जाती है.

फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र के निधन पर दुख

वहीं धर्मेंद्र के निधन की बात करें तो वह काफी समय से बीमार थे. उन्हें नवंबर के बीच में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल लाया गया था और वेंटिलेटर पर रखा गया था. बाद में सेहत में सुधार होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, और उनका इलाज घर पर ही जारी रहा. बाद में 24 नवंबर को उनका निधन हो गया. धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में परिवार के सदस्य और अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सलीम खान, शाहरुख खान, आमिर खान, शबाना आजमी, संजय दत्त, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण सहित कई प्रमुख बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुईं.

