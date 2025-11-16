scorecardresearch
 

शर्लिन चोपड़ा ने उतारा 'सीने का बोझ', हटवाए ब्रेस्ट इम्प्लांट, बोली- तितली जैसा महसूस हो रहा

बीते दिनों में शर्लिन चोपड़ा अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर चर्चा में रहीं. उन्होंने बताया था कि वो अस्पताल में हैं और ब्रेस्ट इम्प्लान्ट से छुटकारा पाने वाली हैं. शर्लिन रिकवरी स्टेज पर हैं, लेकिन वो यूथ को भी चेतावनी दे रही हैं कि वो सोशल मीडिया के किसी भी ढकोसले में न पड़ें.

शर्लिन चोपड़ा ने निकलवाए ब्रेस्ट इम्प्लांट (Photo: Instagram @_sherlynchopra_)
एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवाई है. ब्रेस्ट से उन्होंने सिलिकॉन कप्स हटवा दिए हैं. जो एक 825 ग्राम का था. शर्लिन पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर खुलकर बोलती नजर आ चुकी हैं. इस बार उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने लिप फिलर्स हटवाए, अब ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हटवा रही हैं. साथ ही शर्लिन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यूथ को चेतावनी दी है कि वो किसी भी तरह के ढकोसले में न पड़े. जैसे हैं, वो नैचुरल रहें. 

शर्लिन ने शेयर किया वीडियो
शर्लिन ने 15 नवंबर को वीडियो शेयर कर कहा- ये भारी बोझ मेरे सीने से हट चुका है. ये एक 825 ग्राम का था. मुझे तितली जैसा हल्का महसूस हो रहा है. देश की युवा पीड़ी से मेरी गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत होते देखें तो आप लोग बाहर की वैलीडेशन पाने की चाहत में अपनी बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ न करें. 

आपको जो भी करवाना हो. उसके अच्छे और बुरे के बारे में सोचें. अपनी फैमिली और बाहर के मेडिकल एक्स्पर्ट्स के साथ सलाह करें. कोई जल्दबाजी न करें. भीड़ का हिस्सा बिल्कुल न बनें. अपनी ऑथेंटिसिटी और रियलनेस की हिफाजत करें. मुझे सच में ऐसा लगता है कि हमें जिंदगी को किसी भी तरह के बोझ के साथ नहीं जीना चाहिए. 

ये मेरी पर्सनल सोच है, बाकियों की सोच इसपर अलग हो सकती है. मैं अपनी टीम और डॉक्टर्स की टीम का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मेरे ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को अच्छी तरह बाहर निकाला. सर्जरी की मदद से ये मेरे साथ हो सका. मैं अब रिकवरी स्टेज पर हूं. मैं सिलिकॉन फ्री हो चुकी हूं और तेजी से रिकवर भी कर रही हूं. ब्रेस्ट इम्प्लांट्स निकालने के बाद बहुत ही हल्का महसूस कर रही हूं. 

शर्लिन ने बताया था कि उन्हें कुछ समय से सीने में दर्द और शरीर में दर्द की दिक्कत हो रही थी जो कि ब्रेस्ट इम्प्लांट की वजह से थी. उन्हें ये डिसकम्फर्ट था जो अब ठीक हो रहा है. बता दें कि शर्लिन की ही तरह इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट के साथ नोज सर्जरी और लिप फिलर्स भी लिए हुए हैं. 

---- समाप्त ----
