'Ba**ds of Bollywood' से बेटे आर्यन खान का होगा एक्टिंग डेब्यू? शाहरुख खान ने दिया जवाब

शाहरुख खान अपने फेमस Q&A सेशन #AskSRK लेकर X (पहले ट्विटर) पर वापस आए. जहां उन्होंने फैंस के कई अनोखे और मजेदार सवालों का अपने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. एक्टर से उनकी फिल्म से लेकर नेशनल अवॉर्ड जीतने पर भी सवाल किया गया. मगर इसी दौरान एक फैन ने उनसे उनके बेटे आर्यन खान से जुड़ा सवाल पूछा जिसपर सभी की नजरें गईं.
क्या आर्यन खान जल्द करेंगे अपना एक्टिंग डेब्यू?
शाहरुख के बेटे आर्यन जल्द बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' से कदम रखने वाले हैं. कुछ महीनों पहले जब इसका अनाउंसमेंट टीजर आया था, तब आर्यन और शाहरुख की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आई थी. आर्यन ने टीजर में अपनी एक्टिंग की एक छोटी झलक भी दिखाई थी जिससे फैंस काफी इंप्रेस हुए थे.
ऐसे में एक फैन ने शाहरुख से #AskSRK सेशन के दौरान पूछा कि वो कब अपने बेटे आर्यन को बतौर हीरो बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले हैं. फैन की इच्छा है कि वो आर्यन को एक सुपरहीरो फिल्म में देखें. जिसपर शाहरुख भी मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'जब आप बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड देखेंगे, तो उसे बतौर डायरेक्टर खूब सारा प्यार दीजिएगा. अभी घर में कोई कॉम्पिटीशन नहीं चाहिए.'
शाहरुख से एक और फैन ने पूछा कि उनकी इस साल की सबसे फेवरेट सीरीज कौनसी है, जो उन्होंने देखी है? तो इसपर एक्टर ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे की ही डेब्यू सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के कुछ पार्ट्स देखे हैं. जो उन्हें काफी मजेदार लगे हैं.
कब सामने आएगा आर्यन की डेब्यू सीरीज की पहली झलक?
#AskSRK सेशन के दौरान कई लोगों ने शाहरुख से आर्यन की डेब्यू सीरीज 'बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर सवाल किए. जिससे तंग आकर एक्टर ने भी नेटफ्लिक्स से पूछ ही डाला कि आखिर कब फैंस को सीरीज की पहली झलक देखने मिलेगी? शाहरुख ने लिखा कि बेटा शो बना रहा है, और बाप इंतजार कर रहा है...नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है?
जिसपर नेटफ्लिक्स भी शाहरुख से उन्हीं के अंदाज में कहते हैं कि बेटे के शो का टीजर डालने से पहले बाप से इजाजत चाहिए थी. अब वो फाइनली 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पहली झलक कल यानी संडे के दिन रिलीज करेंगे. उनके शो का टीजर 17 अगस्त के दिन सुबह 11 बजे रिलीज किया जाएगा.