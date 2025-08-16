scorecardresearch
 

Feedback

'Ba**ds of Bollywood' से बेटे आर्यन खान का होगा एक्टिंग डेब्यू? शाहरुख खान ने दिया जवाब

सुपरस्टार शाहरुख खान ने फैंस संग X पर एक Q&A सेशन किया. जहां उन्होंने अपने बेटे आर्यन खान की एक्टिंग डेब्यू और उनकी आने वाली वेब सीरीज 'बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' पर बात की. साथ ही इसकी रिलीज डेट भी एक सरप्राइजिंग तरीके से सामने आई.

Advertisement
X
बेटे आर्यन खान के फिल्मी डेब्यू पर बोले शाहरुख खान (Photo: Shah Rukh Khan/Instagram)
बेटे आर्यन खान के फिल्मी डेब्यू पर बोले शाहरुख खान (Photo: Shah Rukh Khan/Instagram)

शाहरुख खान अपने फेमस Q&A सेशन #AskSRK लेकर X (पहले ट्विटर) पर वापस आए. जहां उन्होंने फैंस के कई अनोखे और मजेदार सवालों का अपने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. एक्टर से उनकी फिल्म से लेकर नेशनल अवॉर्ड जीतने पर भी सवाल किया गया. मगर इसी दौरान एक फैन ने उनसे उनके बेटे आर्यन खान से जुड़ा सवाल पूछा जिसपर सभी की नजरें गईं.

क्या आर्यन खान जल्द करेंगे अपना एक्टिंग डेब्यू?

शाहरुख के बेटे आर्यन जल्द बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' से कदम रखने वाले हैं. कुछ महीनों पहले जब इसका अनाउंसमेंट टीजर आया था, तब आर्यन और शाहरुख की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आई थी. आर्यन ने टीजर में अपनी एक्टिंग की एक छोटी झलक भी दिखाई थी जिससे फैंस काफी इंप्रेस हुए थे.

सम्बंधित ख़बरें

Shahrukh Khan on AskSRK
'देश के किंग जैसा महसूस हो रहा...', नेशनल अवॉर्ड जीतकर खुश हुए शाहरुख खान 
war 2 cameo of bobby deol
'वॉर 2' में नहीं दिखेंगे शाहरुख-सलमान, इस एक्टर का होगा धांसू कैमियो! फैंस को मिलेगा सरप्राइज 
Shoojit Sircar Kerala Story or srk
'द केरल स्टोरी' और शाहरुख को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर हंगामा! मशहूर डायरेक्टर बोले- बेहतर है... 
Sunny Deol, Kartik Aaryan, Kritika Tiwari
लाइमलाइट से दूर रहते हैं इंडस्ट्री के इन सितारों के भाई-बहन, जीते हैं बिंदास लाइफ  
Venkatesh Iyer
KKR करेगी 24 करोड़ी खिलाड़ी की छुट्टी, कप्तानी भी बदलेगी, SRK इसे देंगे मौका! 

ऐसे में एक फैन ने शाहरुख से #AskSRK सेशन के दौरान पूछा कि वो कब अपने बेटे आर्यन को बतौर हीरो बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले हैं. फैन की इच्छा है कि वो आर्यन को एक सुपरहीरो फिल्म में देखें. जिसपर शाहरुख भी मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'जब आप बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड देखेंगे, तो उसे बतौर डायरेक्टर खूब सारा प्यार दीजिएगा. अभी घर में कोई कॉम्पिटीशन नहीं चाहिए.'

Advertisement

शाहरुख से एक और फैन ने पूछा कि उनकी इस साल की सबसे फेवरेट सीरीज कौनसी है, जो उन्होंने देखी है? तो इसपर एक्टर ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे की ही डेब्यू सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के कुछ पार्ट्स देखे हैं. जो उन्हें काफी मजेदार लगे हैं.

कब सामने आएगा आर्यन की डेब्यू सीरीज की पहली झलक?

#AskSRK सेशन के दौरान कई लोगों ने शाहरुख से आर्यन की डेब्यू सीरीज 'बै**ड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर सवाल किए. जिससे तंग आकर एक्टर ने भी नेटफ्लिक्स से पूछ ही डाला कि आखिर कब फैंस को सीरीज की पहली झलक देखने मिलेगी? शाहरुख ने लिखा कि बेटा शो बना रहा है, और बाप इंतजार कर रहा है...नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है?

जिसपर नेटफ्लिक्स भी शाहरुख से उन्हीं के अंदाज में कहते हैं कि बेटे के शो का टीजर डालने से पहले बाप से इजाजत चाहिए थी. अब वो फाइनली 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की पहली झलक कल यानी संडे के दिन रिलीज करेंगे. उनके शो का टीजर 17 अगस्त के दिन सुबह 11 बजे रिलीज किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement