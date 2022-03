Shah Rukh Khan Announces His OTT Project SRK+: Netflix-Amazon को टक्कर देने आ रहा ShahRukh Khan का OTT ऐप!

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उनके चाहने वाले शाहरुख को वापस पर्दे पर देखने के लिए इतने उत्सकु हैं क‍ि वे एक्टर के एक ऐड का भी दिल खोलकर स्वागत करते हैं. खैर, अब शाहरुख खान फ‍िल्म पठान (Pathan) से कमबैक करने को तैयार हैं. फ‍िल्म से उनका पहला लुक सामने आ चुका है. पठान के अलावा शाहरुख अपने फैंस के लिए एक और बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं.

जी हां, शाहरुख ने अपनी लेटेस्ट ट्वीट में इस तोहफे का ह‍िंट दिया है. 'SRK+ कमिंग सून' पोस्टर के साथ शाहरुख ने लिखा- कुछ कुछ होने वाला है, OTT की दुन‍िया में.' इससे पहले क‍ि शाहरुख अपने इस सरप्राइज का खुलासा करते, सलमान खान ने उन्हें बधाई देते हुए शाहरुख के नए ओटीटी चैनल का राज खोल दिया.

Aaj ki party teri taraf se @iamsrk. Congrats on your new OTT app, SRK+ https://t.co/MdrBzqpkyD