SRK का धांसू लुक वायरल, ‘किंग’ के सेट से लीक हुईं एक्शन फोटोज!

सुपरस्टार शाहरुख खान की अगली मूवी 'किंग' पर सस्पेंस पिछले काफी समय से बना हुआ है. इस फिल्म को लेकर अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल पोस्टर भी सामने नहीं आया है. फिल्म में शाहरुख के लुक और किरदार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. अब इन्हीं सब बातों के बीच 'किंग' के सेट से शाहरुख का एक फोटो लीक हुआ है.
'किंग' के सेट से लीक हुआ शाहरुख का लुक
शाहरुख की फिल्म 'किंग' की कहानी क्या होगी, ये कोई नहीं जानता है. लेकिन सभी को ये अंदाजा है कि इसका एक्शन जबरदस्त होने वाला है क्योंकि इसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. 'किंग' की शूटिंग फिलहाल पोलैंड में चल रही है. इस बीच फिल्म के सेट से कई फोटोज लीक हो चुकी हैं जिसमें शाहरुख का अनोखा लुक नजर आया है.
अब खबर है कि शाहरुख की फिल्म के सेट की कुछ और फोटोज लीक हुई हैं. इन फोटोज में शाहरुख एक्शन मोड में नजर आए हैं. सोशल मीडिया पर शाहरुख की तस्वीरें वायरल हैं जिसमें वो ऑल ब्लैक लुक में दिखाई दिए हैं. उनके हाथ में एक गन है और वो अपने अंदाज में कैमरा पर पोज दे रहे हैं. ये उनकी फिल्म के किसी सीन से जुड़ा पार्ट हो सकता है. हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी.
इससे कुछ वक्त पहली भी शाहरुख और उनकी बेटी सुहाना का फोटो 'किंग' के सेट से लीक हुआ था. जहां एक फोटो में शाहरुख व्हाइट हुडी और हैट में दिखाई दिए थे. उनके साथ बेटी सुहाना बैठी हुई नजर आई थीं. वहीं दूसरी फोटो में उनका सिल्वर हेयर लुक नजर आया था. 'किंग' से एक्टर अभिषेक बच्चन का भी लुक लीक हुआ.
शाहरुख के फैंस इन लीक फोटोज से काफी नाराज भी दिखाई दिए हैं. लगातार शाहरुख के लुक का फोटो लीक होने से उनके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है. वो सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शाहरुख की फिल्म का सरप्राइज ना खराब किया जाए.
कौन-कौनसे स्टार्स 'किंग' में आएंगे नजर?
शाहरुख खान 'किंग' को लेकर काफी मेहनत कर रहे हैं. वो इस प्रोजेक्ट के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. उन्होंने अपनी फिल्म को हर मायने में बड़ा बनाने के लिए बॉलीवुड का हर बड़ा स्टार एक्टर अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया है. शाहरुख और सुहाना के अलावा अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अभय वर्मा, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और राघव जुयाल जैसे एक्टर्स इस फिल्म में नजर आएंगे जिससे फिल्म की स्टारपावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है.