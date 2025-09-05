scorecardresearch
 

सिल्वर हेयर लुक में पहली बार दिखे 'किंग' खान, सेट से लीक हुई शाहरुख की तस्वीर

सुपरस्टार शाहरुख खान की अगली फिल्म 'किंग' से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है. उनका फिल्म से ऑफिशियल लुक वायरल हुआ है जिसे हर कोई पसंद कर रहा है.

किंग के सेट से शाहरुख खान का फोटो लीक (Photo credit: Getty Images)
सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. एक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फिल्म से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट पब्लिकली सामने ना आ पाए. लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में ऐसा हो पाना मुश्किल है. शाहरुख का फिल्म से ऑफिशियल लुक हर तरफ वायरल हो चुका है. 

क्या है 'किंग' में शाहरुख खान का लुक?

शाहरुख अपनी अगली फिल्म 'किंग' की शूटिंग फिलहाल पोलैंड में शूट कर रहे हैं. उनके साथ फिल्म की बाकी कास्ट भी शामिल है. दो दिन पहले खुद एक्टर अरशद वारसी ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर कंफर्म किया था कि वो शाहरुख संग 'किंग' फिल्म में काम कर रहे हैं. हालांकि फिल्म में किसका क्या रोल होने वाला है, इसकी जानकारी अभी भी सबसे छुपाई हुई है. उनके लुक्स को भी कैमरा से दूर रखा गया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लेकिन पोलैंड में मौजूद किसी ने शाहरुख का लुक सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. यहां तक कि सोशल मीडिया पर मौजूद उनके सभी फैन पेज पर एक्टर की फोटो दिखाई देती है जिसमें उनके ग्रे-कलर के बाल नजर आते हैं. ये फोटो काफी दूर से लिया गया है. लेकिन यूजर्स का दावा है कि ये फोटो 'किंग' के सेट से लिया गया है जिसमें खुद शाहरुख दिखाई दे रहे हैं. यानी फिल्म में शाहरुख एक ऐसे अवतार में नजर आने वाले हैं, जिसमें उन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा गया है.

शाहरुख का लुक वायरल, क्या बोलीं उनकी मैनेजर?

शाहरुख का ये फोटो देखते ही देखते हर तरफ फैल चुका है. कई लोगों का मानना है कि लोग ऐसा करके फिल्म का मजा खराब कर रहे हैं. वो एक्टर के सरप्राइज लुक को बिगाड़ रहे हैं. अब इन्हीं सब वायरल फोटोज पर शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने भी फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स से रिक्वेस्ट की है कि वो शाहरुख के वायरल लुक को चारों तरफ ना शेयर करें.

शाहरुख खान की मैनेजर का रिएक्शन
शाहरुख खान की मैनेजर का रिएक्शन

पूजा ने इंस्टाग्राम पर एक फैन पेज की स्टोरी पोस्ट की है जिसमें लिखा है, 'हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शाहरुख खान के लेटेस्ट लुक के वीडियोज और फोटोज को रीपोस्ट या शेयर ना करें. कोशिश करते हैं कि हम इस जादू को जिंदा रखें और साथ में इस बड़े लुक रिवील का मजा लें. हम इस सरप्राइज को तबतक जिंदा रखने की कोशिश करते हैं जबतक खुद शाहरुख या रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इसे ना रिवील करें.'

बात करें शाहरुख की फिल्म 'किंग' की, तो इसमें सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, राघव जुयाल, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अभय वर्मा और जयदीप अहलावत जैसे स्टार्स शामिल है. इस फिल्म को 'बैंग बैंग', 'वॉर', 'पठान' और 'फाइटर' बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं.

