शाहरुख के नाम पर दुबई में बन रहा 4000 करोड़ का टॉवर, बोले- मां को गर्व होता

सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं. उनके नाम दुबई में एक 56 फ्लोर ऊंचा टॉवर बन रहा है, जिसपर एक्टर का नाम लिखा होगा. इस टॉवर की लागत करीब 4000 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

शाहरुख खान के नाम दुबई में बनेगी बिल्डिंग (Photo credit: Getty Images)
शाहरुख खान सिर्फ इंडिया के ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी सुपरस्टार हैं. देश-विदेश हर जगह उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है. अरब देशों में लोग उनकी फिल्मों के दीवाने हैं. अब शाहरुख ने एक बार फिर दिखा दिया है कि लोग उन्हें क्यों इतना पसंद करते हैं. सुपरस्टार के नाम पर दुबई में एक आलीशान टावर बनने जा रहा है, जिसकी लागत अरबों रुपये से भी ज्यादा है.

शाहरुख खान के नाम पर बन रही बिल्डिंग

शुक्रवार के दिन मुंबई में एक इवेंट हुआ, जिसमें शाहरुख खान मौजूद थे. वहां उन्होंने अपने नाम पर बन रही बिल्डिंग 'शाहरुख्ज डेन्यूब' का उदघाटन किया. उनके साथ इस बिल्डिंग के फाउंडर और चेयरमैन रिजवान सनज भी मौजूद थे, जिन्होंने सुपरस्टार के नाम पर इस आलीशान बिल्डिंग को बनाने का फैसला लिया. 

दुबई में शाहरुख की पॉपुलैरिटी वैसे भी काफी ज्यादा है. वहां की जनता उन्हें बेशुमार प्यार देती है. अब अपने नाम पर बन रही इस बिल्डिंग को लेकर सुपरस्टार ने भी खुशी जाहिर की. उन्होंने इवेंट में कहा, 'अगर मेरी मां जिंदा होतीं, तो वो बहुत खुश होतीं. ये बहुत बड़ा सम्मान है. जब मेरे बच्चे आएंगे, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि वो देखो, पापा का नाम लिखा है. पापा की बिल्डिंग है.'

शाहरुख ने आगे अपने नाम पर बन रही बिल्डिंग को लेकर कहा, 'मैंने खुद को कभी इस स्थिति में नहीं पाया था. लेकिन रिजवान भाई ने मुझे अपनी पत्नी के बारे में बताया, जो काफी बीमार हैं और इंशाअल्लाह वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी. ये बात मेरे दिल को छू गई. पहली बार, मैंने आदिल की बात मानकर इस आइडिया पर सहमति जताई. उनकी टीम की एक सिंपल सोच थी. बहुत से लोग बड़े शहरों में अपना घर बनाने आते हैं. उनका सपना बिजनेस और घर बनाना होता है. अगर मैं इसका हिस्सा बन सका और प्रेरणा बन सका, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा.'

कबतक बनकर तैयार होगी बिल्डिंग? कितनी है लागत?

शाहरुख के नाम पर बन रही बिल्डिंग 'शाहरुखज डेन्यूब' एक कॉमर्शियल टॉवर है, जिसे साल 2029 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा. इस प्रोपर्टी की कीमत 4000 करोड़ रुपए के आस-पास बताई जा रही है. ये टॉवर 56 फ्लोर का होगा. किसी मुस्लिम देश में पहली बार किसी मुस्लिम एक्टर की मूर्ति लगना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है. वहीं टॉवर में एक हेलीपैड और स्विमिंग पूल भी शामिल होगा.

बता दें, डेन्यूब प्रोपर्टी दुबई की एक बहुत बड़ी रियल स्टेट कंपनी है जिसके फाउंडर भारत के ही रहने वाले रिजवान साजन हैं. कुछ वक्त पहले 'बिग बॉस 19' में भी रिजवान साजन डेन्यूब का प्रमोशन करते हुए दिख चुके हैं. बात करें शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की, तो वो जल्द सिद्धार्थ आनंद संग 'किंग' में नजर आएंगे, जिसका फर्स्ट लुक टीजर एक्टर के बर्थडे पर रिलीज हुआ था.

