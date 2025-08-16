'देश के किंग जैसा महसूस हो रहा...', नेशनल अवॉर्ड जीतकर खुश हुए शाहरुख खान, कही ये बात

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान आमतौर पर सोशल मीडिया को उतना इस्तेमाल करते नहीं दिखते. लेकिन वो अक्सर ही अपने फैंस के साथ X पर बातचीत करते हैं और उनके मजेदार सवालों के जवाब देते हैं. ऐसे में एक्टर ने अपना #AskSRK सेशन रखा. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने किंग खान से अलग-अलग सवाल किए, जिसका उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है. इसी बीच उन्होंने नेशनल अवॉर्ड और अपनी अगली फिल्म के बारे में भी जवाब दिया. जो अब वायरल हो रहा है.

दरअसल शाहरुख खान ने अपने ट्वीट में लिखा, 'बाहर बारिश देखी... ज्यादातर हल्की... तो मन किया कि अगले आधे घंटे आप सबके साथ बात करूं. अगर आपके पास समय हो तो #AskSRK करते हैं. सिर्फ मजेदार सवाल और जवाब. क्योंकि मैं एक चोट से उबर रहा हूं.' शाहरुख के ये ट्वीट करते ही उनपर सवालों की बारिश हो गई.

नेशनल अवॉर्ड जीतने पर क्या कहा?

गौरतलब है कि हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है. जिसमें शाहरुख खान ने अपना पहला नेशनल अवॉर्ड फिल्म 'जवान' के लिए बतौर बेस्ट एक्टर जीता है. इस पर एक फैन ने उनसे सवाल किया, 'नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है? नेशनल अवॉर्ड या जनता का प्यार? इस पर शाहरुख ने जवाब देते हुए लिखा ,'वाह! मैं देश के राजा जैसा महसूस कर रहा हूं. ये बहुत सम्मान और जिम्मेदारी है, आगे बढ़ना और कड़ी मेहनत करना है.'

Advertisement

अपकमिंग फिल्म को लेकर क्या कहा?

वहीं शाहरुख ने अपने इस सेशन में अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर भी जवाब दिया. उनसे जब फैन ने पूछा कि आपकी अगली फिल्म कब आ रही है? तो शाहरुख ने मजेदार जवाब देते हुए कहा, 'कुछ अच्छे शॉट लगाए. जल्द ही फिर से शुरू करूंगा. सिर्फ लेग शॉट लगाए, फिर ऊपरी शरीर पर...इंशाअल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा. डायरेक्टर सिद्धार्थ इसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे है.

Did some good shoot….starting soon again. Only leg shots then move to upper body….Insha Allah will be done fast. @justSidAnand is working hard to finish. https://t.co/d88P2te8ll — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 16, 2025

वहीं जब एक्टर से एक फैन ने सवाल किया, 'आपकी अगली फिल्म कब रिलीज हो रही है? किंग या कोई और? इस पर शाहरुख ने जवाब देते हुए कहा, 'सिर्फ किंग...नाम तो सुना होगा?



Just KING….naam toh suna hoga? https://t.co/8zLVmkwmUR — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 16, 2025

---- समाप्त ----